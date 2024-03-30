Все наизнанку: футболисты, которые сменили Мюнхен на Дортмунд

Мы привыкли, что "Бавария" не отказывает себе в усилении состава за счет других представителей Бундеслиги. На самом деле в этом нет ничего плохого (рыночные отношения никто не отменял), но когда мюнхенцы приглашают в свои ряды Дайо Упамекано, Конрада Лаймера и Марселя Забитцера, а на пост главного тренера назначают Юлиана Нагельсманна, то возникает невольный смех. "Ну, неужели "роттен" взялись за старое и ослабляют потенциально опасных соперников...".

Предыдущим "донором" была "Боруссия" Дортмунд – клуб потерял Марио Гетце, Роберта Левандовского, Матса Хуммельса, а летом 2023-го Рафаэл Геррейру не продлил контракт со "шмелями" и отправился в хорошо протоптанном направлении. На днях поползли слухи о еще одном возможном "подписанте" – Ян Маатсен здорово "вписался" на "Зигналь Идуна Парк" и оценивается как замена, если "Бавария" вдруг не пролонгирует Альфонсо Дэвиса. И хоть Маатсен принадлежит лондонскому "Челси", это не отменит его "черно-желтое" прошлое.

Мы же решили пойти обратным путем и расскажем о наиболее известных случаях, когда игроки уходили из "Баварии" ради "Боруссии" – в чем заключалась их мотивация и что из этого вышло?

Юрген Вегманн (1989 – 1993 гг.)

Позиция: центрфорвард

Сумма трансфера: свободный агент

Статистика: 58 матчей, 11 голов, 4 результативные передачи

Трофеи: Суперкубок Германии (1989)

Юрген Вегманн является известным пилигримом и дважды присоединился к "Боруссии". Впервые в 1984-м – нападающий, прозванный "Коброй", произвел хорошее впечатление (64 матча, 29 мячей) и вскоре транзитом через "Шальке" присоединился к "Баварии".

Вегманн провел два сезона (1987 – 1989 гг.), набил неплохую статистику (38+4 в 74 встречах), но это было то время, когда "красные" не слишком блистали, то уступая бременскому "Вердеру", то не без труда опережая "Кельн".

А вот второе появление на "Вестфаленштадионе" не подытожилось успехом – Юрген проиграл соперничество по позиции, почти не блистал и запомнился разве перформансом против... баварцев. В ноябре 1990-го "Боруссия" наведалась в гости и зафиксировала 3:2 в свою пользу - гол и ассист как раз и были исполнены Вегманном. Еще следует вспомнить Суперкубок-1989 - там форвард тоже не пожалел бывших партнеров и поспособствовал камбэку 4:3.

Михаэль Румменигге (1988 – 1993 гг.)

Позиция: атакующий полузащитник

Сумма трансфера: свободный агент

Статистика: 193 матча, 45 голов, 27 результативных передач

Трофеи: Кубок Германии (1988/89), Суперкубок Германии (1989)

Михаэль был обречен находиться в тени старшего брата, но это не помешало ему построить вполне приличную карьеру. Плеймейкер стремился самоутвердиться, много трудился и в целом стал самостоятельной единицей – это окупилось рядом трофеев и выходом в финал Кубка европейских чемпионов 1986/87, где сильнее оказался "Порту".

Чтобы окончательно закончить со сравнениями Румменигге перебрался в "Боруссию", сразу получил признание и на правах лидера делал результат. Что интересно, частенько доставалось мюнхенцам – против них "шмели" оформили Суперкубок-1989, выбили в Кубке Германии, да и в чемпионате Михаэль тревожил раз за разом (в 10 встречах сделал 4+2).

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Высококвалифицированный универсал, который даже ближе к завершению карьеры все равно приносил реальные дивиденды – чего стоит попадание в финал Кубка УЕФА-1993; дортмундцы спасовали в двухматчевом поединке 1:6, но тот единственный удар именно в активе Румменигге.

Karl-Heinz & Michaël RUMMENIGGE (FC Bayern München 1983-84) pic.twitter.com/2w1qqGY62U — Old School Panini (@OldSchoolPanini) April 24, 2019

Кристиан Нерлингер (1998 – 2001 гг.)

Позиция: опорный полузащитник

Сумма трансфера: свободный агент

Статистика: 73 матча, 4 гола, 3 результативные передачи

Трофеи: -

Выпускник академии "роттен" воспринимался важным звеном – как ни крути, не каждому повезет быть задействованным в более чем 200 поединках, да еще и в таком клубе.

Но не без нюансов – Нерлингер прекрасно взаимодействовал в среде, которую прекрасно знал; когда же опорник решился на переход в Дортмунд, переживавший действительно сильный период (несколькими годами ранее "Боруссия" взяла ЛЧ), то не дал ощутимой динамики и мощи.

Не сказать, что персонально полузащитник был ужасным, не те партнеры (в Леманне, Деде или Геррлихе никто не сомневался и близко), но как-то не пошло. Что Нерлингер не отличался, что непосредственно команда сдала позиции – например, в 2000-м свалилась аж на одиннадцатую строчку Бундеслиги.

Кстати, украинский зритель может помнить Кристиана по матчу с киевским "Динамо" (1:4) в декабре 1994-го – Шевченко вывел "бело-синих" вперед и именно хавбек восстановил равновесие.

Себастьян Роде (2016 – 2019 гг.)

Позиция: центральный полузащитник

Сумма трансфера: 12 млн евро

Статистика: 22 матча, 1 гол

Трофеи: Кубок Германии (2016/17)

Есть нишевые персонажи, демонстрирующие себя классно в одном конкретном клубе. Роде — такой и будет всегда ассоциироваться с франкфуртским "Айнтрахтом", где капитан, поднял над головой кубок Лиги Европы и воспринимается легендой.

Посредственный бэкграунд в Мюнхене можно оправдать тем, что "баварцы" не заплатили ни гроша – Себастьян достался бесплатно, поэтому никто ничего особо и не требовал. А вот куда смотрела "Боруссия" – огромный вопрос. 12 миллионов евро было бы лучше отдать на благотворительность, чем вкладывать в исполнителя, которому тренерский штаб выделил 967 минут (например, это двадцатый показатель в кампании 2016/17).

Найдутся те, кто возразит: так Роде постоянно ломался и, соответственно, пропустил немало — из-за различных повреждений воображаемый счетчик насчитал 501 день. Проблема в том, что здесь "но" лишние – центрхав посещал эскулапов и в "Баварии", поэтому "шмели" знали, что берут нестабильного игрока.

Sebastian Rode's first training session at Borussia Dortmund pic.twitter.com/2jLT1U2fzj — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 5, 2016

Марио Гетце (2016 – 2020 гг.)

Позиция: атакующий полузащитник

Сумма трансфера: 22 млн евро

Статистика: 103 матча, 14 голов, 17 результативных передач

Трофеи: Кубок Германии (2016/17), Суперкубок Германии (2019)

С Марио Гетце сложная история, конечно, он принес Германии чемпионат мира, но не воплотил все надежды в Мюнхене. Завышенные ожидания, давление со стороны Хосепа Гвардиолы и руководства, досадные травмы — все это свалилось на голову плеймейкера и выбило его из колеи. Пришлось признать, что величие "золотому мальчику" не по карману, и лучше вернуться туда, оттуда все началось.

"Боруссия" также встретила питомца без особого пиетета — как ни крути, уход футболиста в 2013-м оставил неприятное послевкусие. Что мы увидели в итоге? На бумаге Гетце провел более сотни поединков и получил несколько наград, но реальность оказалась куда строже — почти год в лазарете, диагностирование миопатии (атрофирование мышц) и еще большая неуверенность.

Черно-желтые бросили Марио спасательный круг, однако на деле не увидели тот профит, на который рассчитывали. И только когда полузащитник покинул страну ради ПСВ, дела резко улучшились — настолько, что Гетце полностью перезагрузился и вышел на хороший, если не отличный уровень.

Матс Хуммельс (2019 – н.ч.)

Позиция: центральный защитник

Сумма трансфера: 30,5 млн. евро

Статистика: 188 матчей, 12 голов, 6 результативных передач

Трофеи: Кубок Германии (2020/21)

В июне 2019-го Хуммельс предстал в черно-желтых цветах, чем вызвал немалое удивление. "Бавария" накануне со скрипом оформила "серебряную салатницу", опередила "Боруссию" на скромные 2 очка и подозрительно легко отказалась от Матса – вообще восьмого игрока состава по практике в сезоне.

Безусловно, не обошлось без нюансов — мол, центрбеку — 31, он не моложе, не слишком надежен, как раньше (что не удивительно во времена Нико Ковача, тогда сдали все без исключения), а здесь дают 30,5 млн евро. Думалось, что Салихамиджич с треском промахнулся, ведь Лукас Эрнандес, купленный за сумасшедшие 80 млн евро, быстро сломался и выпал на хороший кусок дистанции.

Оправдал ли себя Хуммельс? Если брать весь период, то скорее да, чем нет — все же защитник на определенном отрезке дал класс, благодаря чему команда претендовала на чемпионство. Безусловно, сейчас есть допущенные ошибки, они случаются все чаще, но имейте уважение к звездному ветерану.

Никлас Зюле (2022 — н.ч.)

Позиция: центральный защитник

Сумма трансфера: свободный агент

Статистика: 67 матчей, 3 гола, 4 результативных передачи

Трофеи: -

Летом 2017-го Бавария выложила за Никласа Зюле 20 миллионов евро. Сумма небольшая, но центрбек отразил ее сполна — принял участие в 171 матче, занес в актив 7+5 и присоединился к выигрышу 14 трофеев. Возможно, к игроку и были претензии по индивидуальному мастерству, однако он поразил трудолюбием и справедливо считался членом стартовой обоймы (это даже несмотря на крестообразную связку в 2019-м).

Казалось, все находятся в плюсе — мюнхенцы оперируют добротной, неприхотливой лошадкой, готовой страховать на каждом клочке обороны, сам футболист исправно коллекционирует чашки. Что может пойти не так ли?

В январе 2022-го Зюле заявил, что не будет пролонгировать контракт с клубом, отверг предложения и этим вызвал скандал — боссы "Баварии" совершенно не понимали, почему второй год подряд вынуждены терять важные имена, к тому же бесплатно (имеем в виду Давида Алабу) . “В моей карьере, несмотря на спортивные успехи, я не всегда видел то уважение, которого, как мне кажется, заслуживаю. Если бы я был ленив, то никогда бы не вышел в финал Лиги чемпионов после столь серьезной травмы”.

Словом, Никлас нанес сильный репутационный удар и намекнул, что внутри "роттен" есть проблемы (они же подтвердились в сезоне 2022/23 и до сих пор не решены). Доволен ли защитник переходом в Дортмунд? Ну, надо отметить, что оценка неоднозначна — Зюле хоть и способен выдать хороший перформанс, но зависим от общекомандной формы; он является ценным винтиком, но все же винтиком. Этот человек то носит капитанскую повязку и фантастически спасает от гола Мбаппе (думаем, все видели сейв против ПСЖ в ЛЧ), то сидит на скамейке запасных из-за нелестных кондиций.

Марсель Забитцер (2023 – н.ч.)

Позиция: центральный полузащитник

Сумма трансфера: 19 млн евро

Статистика: 30 матчей, 3 гола, 6 результативных передач

Трофеи: -

В 2021-м Нагельсманн приобрел Марселя Забитцера за копейки — трудовой договор австрийца с РБ истекал, поэтому Бавария потратила смешные 15 млн евро. Вот только новое подписание было сугубо прихотью тренера — Забитцер хоть и имел практику, но проиграл конкуренцию Киммиху, Горетке, Гравенберху и Толиссо, о чем сам рассказал в интервью.

Более того, Марсель ушел в аренду в МЮ еще до увольнения Юлиана — фактически в январе 2023-го специалист признал, что промахнулся, ведь не знал, что делать с полузащитником дальше. Тем не менее, мюнхенцы в перспективе все равно выиграли — 19 миллионов за резервиста можно сравнить с джекпотом.

Неужели Забитцер такой сомнительный, как будто это звучит? Нет, исполнитель неплохо показал себя на Туманном Альбионе, находился в тонусе и сразу был брошен в бой на "Зигналь Идуна Парк". Несколько смущала приводная мышца в сентябре-октябре, однако глобально критических замечаний нет — Марсель выделяется на фоне партнеров, а его ассисты, отданные в борьбе с "Ньюкаслом", "Миланом" и ПСВ, продолжили выступление коллектива в ЛЧ и помогли существенно пополнить бюджет. Инвестиция в 19 млн потихоньку отрабатывается.