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Байер официально обеспечил себе место в ЛЧ на следующий сезон

Германия
Обновлено

Подопечные Хаби Алонсо продолжают свою беспроигрышную серию

Байер официально обеспечил себе место в ЛЧ на следующий сезон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Байер" в домашнем матче в рамках Бундеслиги одержал победу над "Хоффенхаймом" - 2:1.

Подопечные Хаби Алонсо проигрывали соперникам в первом тайме - 0:1, но хозяева спаслись от поражения в конце встречи благодаря голам Роберта Андриха (88') и Патрика Шика (91'). Таким образом, "фармацевты" уже квалифицировались в ЛЧ по итогам сезона.

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"Байер" продолжил свою беспроигрышную 39-матчевую серию во всех турнирах текущего сезона.

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Хаби Алонсо Байер (Леверкузен) Хоффенхайм (Зинсхайм)
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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download1 (huyersk)
30.03.2024 в 20:11
Як так?! Малина!Ярема!! ШОК
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
30.03.2024 в 20:11
Як так?! Малина!Ярема!! ШОК
Ответить
0
0

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