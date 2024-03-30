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Байер официально обеспечил себе место в ЛЧ на следующий сезон
Подопечные Хаби Алонсо продолжают свою беспроигрышную серию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Байер" в домашнем матче в рамках Бундеслиги одержал победу над "Хоффенхаймом" - 2:1.
Подопечные Хаби Алонсо проигрывали соперникам в первом тайме - 0:1, но хозяева спаслись от поражения в конце встречи благодаря голам Роберта Андриха (88') и Патрика Шика (91'). Таким образом, "фармацевты" уже квалифицировались в ЛЧ по итогам сезона.
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"Байер" продолжил свою беспроигрышную 39-матчевую серию во всех турнирах текущего сезона.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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30.03.2024 в 20:11
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