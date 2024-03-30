Тухель - о поражении в матче с Боруссией Д: Мы думали, что больше не дойдем до этого, что не покажем такой игры

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал поражение команды в мате против "Боруссии Д" (0:2).

"В целом это не была игра высокого уровня. К сожалению, нам не хватало скорости и страсти. В последние несколько недель мы думали, что больше не дойдем до этого, что не покажем такой игры. У нас было что-то совсем другое на уме. Мы просто не смогли это сделать".