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Тухель - о поражении в матче с Боруссией Д: Мы думали, что больше не дойдем до этого, что не покажем такой игры

Германия

Специалист разочарован результатом команда

Тухель - о поражении в матче с Боруссией Д: Мы думали, что больше не дойдем до этого, что не покажем такой игры

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал поражение команды в мате против "Боруссии Д" (0:2).

"В целом это не была игра высокого уровня. К сожалению, нам не хватало скорости и страсти. В последние несколько недель мы думали, что больше не дойдем до этого, что не покажем такой игры. У нас было что-то совсем другое на уме. Мы просто не смогли это сделать".

Сейчас "Бавария" занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги и имеет 60 баллов, они отстают от лидера ("Байера") на 13 очков.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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