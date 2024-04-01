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Два клуба Премьер-Лиги заинтересовались форвардом РБ Лейпцига

Германия

Лоис заинтересовал клубы АПЛ

Два клуба Премьер-Лиги заинтересовались форвардом РБ Лейпцига

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" и "Челси" заинтересовались форвардом "РБ Лейпцига" Лоисом Опендой.

Интерес к 24-летнему бельгийцу растет с каждым днем, но топ-клубы АПЛ пока не контактировали с "РБ Лейпцигом" насчет трансфера. Но немцы не планирует отпускать своего игрока за бесценок.

Сейчас Тransfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро. А контракт Лоиса с клубом действует до 2028 года.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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