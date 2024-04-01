Два клуба Премьер-Лиги заинтересовались форвардом РБ Лейпцига

"Ливерпуль" и "Челси" заинтересовались форвардом "РБ Лейпцига" Лоисом Опендой.

Интерес к 24-летнему бельгийцу растет с каждым днем, но топ-клубы АПЛ пока не контактировали с "РБ Лейпцигом" насчет трансфера. Но немцы не планирует отпускать своего игрока за бесценок.

Сейчас Тransfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро. А контракт Лоиса с клубом действует до 2028 года.