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Два клуба Премьер-Лиги заинтересовались форвардом РБ Лейпцига
Лоис заинтересовал клубы АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" и "Челси" заинтересовались форвардом "РБ Лейпцига" Лоисом Опендой.
Интерес к 24-летнему бельгийцу растет с каждым днем, но топ-клубы АПЛ пока не контактировали с "РБ Лейпцигом" насчет трансфера. Но немцы не планирует отпускать своего игрока за бесценок.
Сейчас Тransfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро. А контракт Лоиса с клубом действует до 2028 года.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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