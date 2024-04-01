Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мануэль Нойер, вероятно, будет готов к игре ЛЧ против Арсенала
Игрок успеет восстановиться
Фото: Bundesliga
Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер пропустит матч Бундеслиги против "Хайденхайма".
Нойер не хочет рисковать своим здоровьем и стремится быть готовым на 100% к матчу четвертьфинала Лиги чемпионов против "Арсенала", который состоится 9 апреля.
Голкипер несколько недель назад получил повреждение и пропустил товарищеские матчи сборной Германии.
Читайте такжеТухель: Мы способны обыграть Арсенал
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Рух дожимает ЛНЗ в компенсированное время. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Cразу четыре игрока Зари не сыграют с Динамо - Источник
- Скандальный легионер Динамо не вернулся в клуб из сборной
- Жара сожгла. Лацио не выдержал медных труб, а Маурицио Сарри - современного футбола
- "Меня отличало огромное увлечение музыкой": Марина Лученко-Щенсна – не только жена футболиста, но и поп-дива
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн