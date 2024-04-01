Мануэль Нойер, вероятно, будет готов к игре ЛЧ против Арсенала

Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер пропустит матч Бундеслиги против "Хайденхайма".

Нойер не хочет рисковать своим здоровьем и стремится быть готовым на 100% к матчу четвертьфинала Лиги чемпионов против "Арсенала", который состоится 9 апреля.

Голкипер несколько недель назад получил повреждение и пропустил товарищеские матчи сборной Германии.