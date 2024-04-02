Киллеры элиты из немецких низов. Как третьелиговый Саарбрюккен вышел в полуфинал Кубка Германии

Сегодня "Саарбрюккен" сыграет в полуфинале кубка Германии. Клуб из Третьей Бундеслиги оказался в шаге от финала – это уже очень незаурядное событие. Но еще больше поражает их путь к этой стадии:

1/32 – победа 2:1 над "Карлсруэ" из Второй Бундеслиги, с голом на 91-й минуте

1/16 – волевая победа над "Баварией" из Мюнхена 2:1, с голом на 96-й минуте

1/8 – комфортная победа 2:0 над финалистом предыдущего кубка и победителем Лиги Европы 21/22 – "Айнтрахтом" из Франкфурта

1/4 – еще одна волевая победа 2:1 с голом на 90+ минуте над клубом из первой Бундеслиги – на этот раз пострадала менхенгладбахская "Боруссия"

"Саарбрюккен" уже делал сенсацию в кубке несколько лет назад. Как это было?

По ощущениям только "Байер Леверкузен" может сравниться с "Саарбрюккеном" по волевым победам над клубами Бундеслиги. Разница лишь в том, что "Саарбрюккен" играет двумя дивизионами ниже. Также об этом клубе есть два факта и сложно сказать, какой из них впечатляет больше:

1) "Саарбрюкену" легче побеждать клубы из элиты, чем из третьего дивизиона – клуб даже не среди ТОП-10 в таблице третьей Бундеслиги.

2) "Саарбрюкен" выходит в полуфинал Кубка во второй раз за 5 лет!

На втором факте остановимся чуть подробнее. Два полуфинала за 5 лет – это больше чем у "Баварии". Так кто теперь гегемон немецкого футбола?

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

"Саарбрюккен" добрался до полуфинала в сезоне 19/20. Тогда их путь был менее удивительным – всего две победы над командами из первой Бундеслиги. Но так кажется, если не знать, что в прошлом году клуб выступал в четвертом дивизионе и стал первым клубом в истории немецкого футбола, который вышел в полуфинал, играя в региональной лиге.

Несмотря на поражение 0:3 в полуфинале от "Байера" "Саарбрюккен" праздновал тот сезон. Он очень помог клубу финансово: клуб смог подняться в третью Бундеслигу и закрепиться там. В прошлом году клуб с земли Саар даже был очень близок к повышению во вторую Бундеслигу, но не хватило лишь одного очка.

Если вы думаете, что в этом году "Саарбрюкен" дошел до полуфинала уже на предыдущем опыте – вы ошибаетесь. В сезоне 19/20 это была совершенно другая команда с другим тренером. Из тех, кто был в заявке на полуфинальный матч против "Байера" осталось лишь двое игроков – капитан Мануэль Цайц и защитник Боне Уаферро.

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Кроме этих двух игроков, единственное, что объединяет команду сейчас и пять лет назад – это титульный спонсор на футболке – "Victor's". Это группа компаний, которая принадлежит немецкому предпринимателю Гартмуту Остерманну, или как его еще называют "крестному отцу Саара". Впервые символика "Victor's" появилась на футболке клуба аж в 1994-м году, а начиная с 2004-го года безальтернативно оккупировала экипировку клуба.

Конечно же, Остерманн не просто является партнером и спонсором клуба. Он же более 20 лет и возглавляет "Саарбрюккен". Он стал президентом в 1998-м и 9 лет занимал должность. Затем был перерыв, а с 2013-го он возглавил клуб во второй раз и до сих пор занимает эту должность.

Вместе с Остерманном в клубе уже длительное время находится и Юрген Лугингер. В сезоне 97/98 он впервые появился в клубе как игрок, а с 2010 по 2013 он уже работал тренером. Затем Юрген перешел в "Шальке", где ранее сыграл 191 матч. Там он три года возглавлял вторую команду клуба.

Следующие три года Лугингер тренировал "Гомбург" – другой клуб, который связывают с Остерманном. Их Юрген смог вернуть в 4-й дивизион и закрепился среди ТОП-5 лиги. А в 2020-м, когда "Саарбрюккен" вернулся в третью Бундеслигу, Лугингер неожиданно вернулся в клуб уже в статусе спортивного директора. Хотя до этого никогда не работал в таком статусе.

Главным тренером "Саарбрюккена" является Рюдигер Циль. После завершения игровой карьеры он работал в системе "Вольфсбурга". За 8 лет он побывал в разных ролях во второй команде клуба. С 2016-го Циль возглавлял вторую команду и довольно неплохо работал там до 2020-го. Затем на один сезон ушел в клуб третьей Бундеслиги "Гавельсе", но клуб без вариантов вылетел и тем же летом Рюдигера пригласили в "Саарбрюккен". Именно под его руководством клуб почти завоевал повышение во вторую Бундеслигу в прошлом году и достиг невероятного успеха в текущем розыгрыше кубка.

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Мануэль Цайц – капитан и живая легенда клуба. С 14 лет он был в системе "Саарбрюккена", с 17 лет начал играть за главную команду. В 18 он уже был ключевым игроком, а клуб завоевал два повышения подряд: сначала в региональную лигу, а затем в третью Бундеслигу.

За первые полсезона в третьем дивизионе его назвали лучшим опорным полузащитником и зимой его приобрел "Нюрнберг".

Затем были не очень успешные периоды в "Падерборне" и "Энерги Коттбус". А в 2016-м "блудный сын" вернулся домой и с тех пор играет за родной "Саарбрюккен". В общем он наиграл уже почти 350 матчей за клуб и забил в них 46 голов. В последнее время он играет на позиции центрального защитника, поэтому надежность против топов в том числе его заслуга. Все достижения клуба за последние 15 лет неразрывно связаны с фамилией Цайца.

Важнейшим игроком в кубковых успехах "Саарбрюккена" стал нападающий Кай Брюнкер. Он является воспитанником "Фрайбурга", но не сыграл ни одного матча за основную команду. До 23 лет он вообще не сыграл ни одного матча на профессиональном уровне. До этого года у Кая не было ни одного успешного сезона.

Этим летом Брюнкер пришел в "Саарбрюккен" свободным агентом. Возможно, для кого-то переход в третий дивизион в 29 лет будет означать постепенный конец карьеры. Но не для Кая. Этот сезон является лучшим в жизни немца. За всю карьеру он забил 20 голов. За этот год – уже 13. Среди которых – три гола в четырех кубковых матчах, которые переписали историю клуба, и два победных гола в компенсированное время.

Брюнкер приносил результат "Саарбрюккену" даже ценой собственного здоровья. В матче против "Айнтрахта" мяч попал точно в нос нападающему, после чего отскочил к Луке Керберу, и тот сделал счет 2:0. Дело в том, что за три недели до того Кай сломал нос. Поэтому на матч против Айнтрахта вышел в защитной маске. Вот что он сказал о том эпизоде:

"Я вообще не ожидал получить мяч. После подачи я увидел как Робин Кох выпрыгивает передо мной и подумал, что он выиграет борьбу. Но мяч проскользнул через его голову и попал мне точно в нос. Я сразу почувствовал боль снова. Удивительно, что мяч отскочил к Луке и он забил гол. Это немного облегчило боль. Но в пятницу мне придется снова идти к врачу, чтобы он вправил нос обратно".

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Также свой вклад в успехи сделал и атакующий полузащитник Амин Наифи. До прошлого сезона Амин играл в низах Франции и не показывал особой перспективы заиграть уровнем выше. Впрочем, зимой 2023-го года на него обратил внимание люксембургский клуб "Дифферданж". Наифи играл неплохо и в начале этого сезона даже сыграл в квалификации Лиги Конференций, но затем был отдан в аренду "Саарбрюкену", который находится очень близко к французской границе и имеет тесные отношения с Францией. Неизвестно, почему выбор пал именно на клуб из третьей Бундеслиги, но эта ставка зашла. Наифи забил шесть голов и отдал два ассиста в 23 матчах за клуб. Голом Менхенгладбаху и ассистом "Айнтрахту" Амин очень помог клубу, но также очень вырос в цене.

Kicker Monday is Kicker Tuesday due to the holiday yesterday.

“Halbfinale im Retro-Look” is the main headline with the focus on the “Traditionsduell” DFB-Pokal semi final between Saarbrücken & Kaiserslautern. pic.twitter.com/xWUTohSs9l — Derek Rae (@RaeComm) April 2, 2024

Лука Кербер – еще один воспитанник "Саарбрюккена", который является важной частью команды. Ему всего 22 года и этот сезон является лучшим в его карьере. Подобно Маунелю Цайцу он играет в центре поля, но не настолько тяготеет к обороне. В этом году на его счету пять голов и два ассиста, среди которых и тот самый гол после ассиста Брюнкера сломанным носом.

Также когда мы говорим о победах "Саарбрюккена" в кубке невозможно не упомянуть голкипера – Тима Шрайбера. Воспитаннику "Лейпцига" 21 год. Прошлый сезон он провел в аренде во второлиговом "Хольштайн Киль", но его игра там не впечатлила. Поэтому этот сезон он проводит дивизионом ниже. Но в "Саарбрюккене" Тим доказал, что предыдущий негативный опыт не значит ничего.

Именно его уверенная игра в воротах – один из важнейших атрибутов кубковых побед "Саарбрюккена". Например, в матче против "Баварии" ему пришлось совершить 8 сейвов, чтобы его команда имела шанс пройти дальше. В каждом матче он отыгрывал надежно, а "Саарбрюккен" в кубке ни разу не пропустил больше одного гола.

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"Саарбрюккен" уже переписал историю и снова дошел до полуфинала. В сезоне 19/20 поражение от "Байера" выглядело неизбежным. Но в этом году клуб имеет все шансы улучшить результат – в полуфинале им противостоит "Кайзерслаутерн" из второй Бундеслиги.

Аппетит приходит во время еды. Думаю, игроки и болельщики надеются на проход дальше. Тем более в чемпионате им вряд ли удастся достичь необходимого результата. А шансы получить кубок как никогда близки. Сегодня в 21.45 посмотрим, продолжится ли сказка маленького немецкого клуба.