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Руководство Баварии провело переговоры с одним из потенциальных преемников Тухеля

Германия

Состоялись первые переговоры

Руководство Баварии провело переговоры с одним из потенциальных преемников Тухеля

Фото: oefb.at

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Руководство мюнхенской "Баварии" провело переговоры с наставником сборной Австрии Ральфом Рангником, одним из кандидатов на пост главного тренера клуба.

По информации Флориана Плеттенберга, немцы встретились с Рангником и провели предметную дискуссию. Однако, 65-летний специалист не является приоритетным кандидатом на замену Томасу Тухелю.

"Бавария" планирует пригласить Роберто Де Дзерби или Юлиана Нагельсмана. Рангнику предложат эту должность только в том случае, если два вышеупомянутых тренера будут недоступны.

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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