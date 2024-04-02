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Руководство Баварии провело переговоры с одним из потенциальных преемников Тухеля
Состоялись первые переговоры
Фото: oefb.at
Руководство мюнхенской "Баварии" провело переговоры с наставником сборной Австрии Ральфом Рангником, одним из кандидатов на пост главного тренера клуба.
По информации Флориана Плеттенберга, немцы встретились с Рангником и провели предметную дискуссию. Однако, 65-летний специалист не является приоритетным кандидатом на замену Томасу Тухелю.
"Бавария" планирует пригласить Роберто Де Дзерби или Юлиана Нагельсмана. Рангнику предложат эту должность только в том случае, если два вышеупомянутых тренера будут недоступны.
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