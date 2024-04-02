Кубок Германии, 1/2 финала

Саарбрюкен Людвигшпаркштадион

Саарбрюкен – Кайзерслаутерн 0:2

Голы: Риттер 53, Туре 75

"Кайзерслаутерн" стал первым финалистом Кубка Германии, на выезде одолев сенсационный "Саарбрюкен". Для "красных дьяволов" это будет 8-й финал в истории и первый за 21 год, когда они проиграли "Баварии" в решающем матче. Судьба второй путёвки решится завтра, где фавориты турнира из "Байера" примут ещё одного представителя немецких низов из "Фортуны" Дюссельдорф.

Ждать яркого футбола этим вечером на "Людвигшпаркштадион" было наивно. Ответственность была слишком высокой, в то время как уровень исполнителей – откровенно посредственный. Что неслучайно, ведь встречался представитель третьего дивизиона с аутсайдером второй Бундеслиги. Потому до перерыва моментов не было вообще.

"Кайзерслаутерн" больше владел мячом, но ничего из этого не выжимал. Буквально ничего – ударов за тайм гости не наносили. Единственное, что им удалось, это один раз вспугнуть голкипера хозяев Шрайбера после заброса со штрафного из центрального круга. В ответ "Саарбрюкен" ответил опасным ударом со стандарта и ещё четырьмя ударами со средней дистанции.

Во второй половине стало веселее. Уже в дебюте "Кайзерслаутерн" неожиданно повёл. Буквально первым ударом в створ забил Риттер, головой замкнув навес Альмами Туре с правого фланга. При этом удар выдался не самым сильным, но кипер хозяев Шрайбер умудрился пустить мяч между ног. Обиднее ошибки в важнейшем матче в карьере и не придумать.

"Саарбрюкен" полез отыгрываться, но в из игре было много брака и нервов. Последнее сыграло с ними дурную шутку. Вингер хозяев Риццуто сфолил в опасной зоне при передаче назад на центрального защитника. Банальное нетерпение привело к стандарту, с которого Туре к ассисту добавил гол, выиграв верховое единоборство во вратарском. На этом игра была фактически завершена. 0:2. "Кайзерслаутерн" отправляется в Берлин.

Саарбрюкен: Шрайбер, Тельке, Бедер, Цайц (Биада, 78), Гаус (Ди Микеле Санчес, 67), Риццуто, Рабихич (Уаферро, 86), Зонтаймер (Цивея, 67), Наифи (Штеле, 67), Кербер, Брюнкер

Кайзерслаутерн: Химмельманн, Туре, Эльведи, Томиак, Пухач, Циммер (Ронштадт, 78), Редондо (Опоку, 31), Риттер, Калоч, Нихьюс, Ханслик (Стоилкович, 67)