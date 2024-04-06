Тухель: Индивидуальные действия наших игроков были слишком слабыми

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель дал комментарий поражению его команды "Хайденхайму" (2:3).

"Мы были крайне небрежны в отборе перед тем, как пропустить гол, а индивидуальные действия были слишком слабыми. Мы ушли на перерыв, ведя 2:0, и все было полностью под контролем. Нам трудно поддерживать концентрацию на нужном уровне во время матчей и в течение недель.

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После того, как мы сделали много хороших вещей в первом тайме, у нас было 3-4 отличных момента, чтобы забить третий, но мы не использовали их", - рассказал Тухель.

"Бавария" отстает от первого "Байера" в турнирной таблице Бундеслиги на 16 очков. Следующий матч мюнхенцы проведут против "Арсенала" в Лиге Чемпионов. Игра состоится во вторник, 9-го марта.