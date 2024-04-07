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Директор Баварии: Мне наплевать на поиски тренера

Германия

Теперь цель – "Арсенал"

Директор Баварии: Мне наплевать на поиски тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Директор "Баварии" Макс Эберль резко высказался о возможности клуба рассматривать новые кандидатуры на должность наставника команды.

“Мне наплевать на поиски тренера. Теперь все зависит от игры с "Арсеналом".

Мы столкнемся с командой, которая – при всем уважении к “Хайденхайму” – на класс выше их. Мы должны совершить правильный поворот, чтобы не получить оплеуху”, - сказал Эберль.

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"Бавария" сыграет против "Арсенала" в следующий вторник в Лондоне. Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов состоится в среду, 17 апреля, в Мюнхене.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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