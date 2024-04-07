Директор Баварии: Мне наплевать на поиски тренера

Директор "Баварии" Макс Эберль резко высказался о возможности клуба рассматривать новые кандидатуры на должность наставника команды.

“Мне наплевать на поиски тренера. Теперь все зависит от игры с "Арсеналом".

Мы столкнемся с командой, которая – при всем уважении к “Хайденхайму” – на класс выше их. Мы должны совершить правильный поворот, чтобы не получить оплеуху”, - сказал Эберль.