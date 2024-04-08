Директор Баварии - о матче ЛЧ против Арсенала: Мы едем туда, чтобы победить

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против "Арсенала".

"Мы должны поехать в Лондон в боевом настроении. Мы всегда показывали хорошие результаты в Лиге чемпионов. В Лондоне это будет сложно, но все возможно.

Это тяжелая игра. Мы не в самом уверенном состоянии, но мы едем туда, чтобы победить".