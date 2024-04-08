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Директор Баварии - о матче ЛЧ против Арсенала: Мы едем туда, чтобы победить
Команда настроена на победу
Фото: ФК Боруссия / Автор неизвестен
Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против "Арсенала".
"Мы должны поехать в Лондон в боевом настроении. Мы всегда показывали хорошие результаты в Лиге чемпионов. В Лондоне это будет сложно, но все возможно.
Это тяжелая игра. Мы не в самом уверенном состоянии, но мы едем туда, чтобы победить".
Напомним, что матч "Арсенал" - "Бавария" состоится 9 апреля. Начало - в 22:00.
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