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Несмотря на запрет фанаты Баварии едут в Лондон на матч ЛЧ

Германия

УЕФА запретила сторонникам мюнхенского клуба посещать поединок ЛЧ

Несмотря на запрет фанаты Баварии едут в Лондон на матч ЛЧ

CGTN

Новина українською

Несмотря на то, что УЕФА запретила сторонникам "Баварии" посетить матч Лиги чемпионов против "Арсенала", по меньшей мере 200-250 фанатов мюнхенской команды едут в Лондон, чтобы поддержать свой клуб.

Некоторые болельщики "Баварии" уже приобрели билеты на матч, а другие планируют найти их на черном рынке или просто наблюдать за игрой из пабов или из других мест в Лондоне.

Напомним, что поединок Лиги чемпионов "Арсенал" - "Бавария" состоится 9 апреля. Начало - в 22:00.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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