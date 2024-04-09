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Несмотря на запрет фанаты Баварии едут в Лондон на матч ЛЧ
УЕФА запретила сторонникам мюнхенского клуба посещать поединок ЛЧ
CGTN
Несмотря на то, что УЕФА запретила сторонникам "Баварии" посетить матч Лиги чемпионов против "Арсенала", по меньшей мере 200-250 фанатов мюнхенской команды едут в Лондон, чтобы поддержать свой клуб.
Некоторые болельщики "Баварии" уже приобрели билеты на матч, а другие планируют найти их на черном рынке или просто наблюдать за игрой из пабов или из других мест в Лондоне.
Напомним, что поединок Лиги чемпионов "Арсенал" - "Бавария" состоится 9 апреля. Начало - в 22:00.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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