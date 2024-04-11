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Стало известно, когда может завершить карьеру Мануэль Нойер
Инсайд из Германии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер раздумывает над своим будущем.
Как сообщает авторитетный журналист Флориан Плеттенберг, Нойер рассматривает два варианта развития карьеры. Первый из них - это завершение выступлений в 2025 году, второй - продление контракта с мюнхенским клубом до лета 2026 года.
Ранее сообщалось, что
В нынешнем сезоне Бундеслиги Нойер принял участие в 18 матчах, в которых пропустил 24 гола.
????Whether Manuel #Neuer will retire in 2025 or extend his contract for one more year until 2026 is still uncertain!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 10, 2024
Everything is possible …
➡️ However, Bayern wanted to finalize the new contract for Nübel now because they are impressed about his development. @SkySportDE… pic.twitter.com/aftPPc9V9M
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