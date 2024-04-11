Стало известно, когда может завершить карьеру Мануэль Нойер

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер раздумывает над своим будущем.

Как сообщает авторитетный журналист Флориан Плеттенберг, Нойер рассматривает два варианта развития карьеры. Первый из них - это завершение выступлений в 2025 году, второй - продление контракта с мюнхенским клубом до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что на замену Нойеру "Бавария" рассматривает находящегося ныне в аренде в "Штутгарте" Александра Нюбеля.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Нойер принял участие в 18 матчах, в которых пропустил 24 гола.