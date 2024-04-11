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Стало известно, когда может завершить карьеру Мануэль Нойер

Германия

Инсайд из Германии

Стало известно, когда может завершить карьеру Мануэль Нойер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер раздумывает над своим будущем.

Как сообщает авторитетный журналист Флориан Плеттенберг, Нойер рассматривает два варианта развития карьеры. Первый из них - это завершение выступлений в 2025 году, второй - продление контракта с мюнхенским клубом до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что на замену Нойеру "Бавария" рассматривает находящегося ныне в аренде в "Штутгарте" Александра Нюбеля.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Нойер принял участие в 18 матчах, в которых пропустил 24 гола.

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Мануэль Нойер контракт бавария
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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