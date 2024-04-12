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Тухель намекнул, что может осуществить ротацию в составе Баварии на матч против Кельна
Главный тренер Баварии прокомментировал предстоящий матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Баварии" Томас Тухель намекнул, что может осуществить ротацию в составе команды на матч против "Кельна".
"У нас есть несколько дней между "Кельном" и "Арсеналом". Но есть идея привлечь других игроков и сделать несколько изменений. Если мы это сделаем, то лишь для того, чтобы дать игрокам ритм на матч четвертьфинала ЛЧ, а не для того, чтобы дать им отдых".
Напомним, что поединок "Бавария" - "Кельн" состоится 13 апреля. Начало - в 16:30.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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