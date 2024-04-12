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Тухель намекнул, что может осуществить ротацию в составе Баварии на матч против Кельна

Германия

Главный тренер Баварии прокомментировал предстоящий матч

Тухель намекнул, что может осуществить ротацию в составе Баварии на матч против Кельна

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Баварии" Томас Тухель намекнул, что может осуществить ротацию в составе команды на матч против "Кельна".

"У нас есть несколько дней между "Кельном" и "Арсеналом". Но есть идея привлечь других игроков и сделать несколько изменений. Если мы это сделаем, то лишь для того, чтобы дать игрокам ритм на матч четвертьфинала ЛЧ, а не для того, чтобы дать им отдых".

Напомним, что поединок "Бавария" - "Кельн" состоится 13 апреля. Начало - в 16:30.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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