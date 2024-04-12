Тухель намекнул, что может осуществить ротацию в составе Баварии на матч против Кельна

Тренер "Баварии" Томас Тухель намекнул, что может осуществить ротацию в составе команды на матч против "Кельна".

"У нас есть несколько дней между "Кельном" и "Арсеналом". Но есть идея привлечь других игроков и сделать несколько изменений. Если мы это сделаем, то лишь для того, чтобы дать игрокам ритм на матч четвертьфинала ЛЧ, а не для того, чтобы дать им отдых".