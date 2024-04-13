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Покинул поле, не наступая на ногу. Коман третий раз травмировался в 2024 году

Германия
Обновлено

Кингсли получил повреждение после перерыва

Покинул поле, не наступая на ногу. Коман третий раз травмировался в 2024 году

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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В 29-м туре Бундеслиги "Бавария" в Мюнхене играет против "Кельна". В первом тайме подопечные Тухеля так и не смогли поразить ворота соперника. После возобновления матча Коман потянул правый пах и не без труда покинул поле.

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После 27 января это была первая встреча для француза в старте. За последние 2,5 месяца полузащитник появлялся лишь в двух матчах на замену. Все остальное время он провел в лазарете.

Это уже третья травма с начала года и шестая в текущем сезоне. Лишь несколько дней назад Кингсли вернулся к командным тренировкам.

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Бавария (Мюнхен) Кингсли Коман
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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