  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. В руководстве Баварии рассматривают на пост тренера Де Дзерби и... Нагельсманна
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В руководстве Баварии рассматривают на пост тренера Де Дзерби и... Нагельсманна

Германия
Обновлено

В мюнхенском клубе размышляют, кто возглавит команду после Тухеля

В руководстве Баварии рассматривают на пост тренера Де Дзерби и... Нагельсманна

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Брайтона" входит в список кандидатов. Вот только у менеджмента есть сомнения в назначении итальянского специалиста. Сообщается, что среди минусов Роберто отмечают сложный характер и его желание приводить в клуб своих помощников.

Читайте также: Легенда французского футбола не станет главным тренером Баварии

Кроме того, экс-коуч "Сассуоло" не владеет немецким языком. С другой стороны, руководству импонирует футбол, демонстрируемый "Брайтоном".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Интересно, что спортивный директор Макс Эберль хотел бы вернуть в Мюнхен Нагельсманна. Отметим, что функционер находится на этом посту с марта. Источник сообщает, что для Макса наставник сборной Германии — фаворит №1 на тренерский пост "Баварии".

По теме
yellow-arrow
10 ударов мимо ворот, но дожали. Бавария – Кельн 2:0. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Бундеслига. Бавария сохранила титул ещё на день, воскрешения Майнца и результативный день братьев Шлоттербеков
yellow-arrow
Покинул поле, не наступая на ногу. Коман третий раз травмировался в 2024 году
Бавария (Мюнхен) Юлиан Нагельсманн Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bild
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости