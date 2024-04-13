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В руководстве Баварии рассматривают на пост тренера Де Дзерби и... Нагельсманна
В мюнхенском клубе размышляют, кто возглавит команду после Тухеля
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Брайтона" входит в список кандидатов. Вот только у менеджмента есть сомнения в назначении итальянского специалиста. Сообщается, что среди минусов Роберто отмечают сложный характер и его желание приводить в клуб своих помощников.
Кроме того, экс-коуч "Сассуоло" не владеет немецким языком. С другой стороны, руководству импонирует футбол, демонстрируемый "Брайтоном".
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Интересно, что спортивный директор Макс Эберль хотел бы вернуть в Мюнхен Нагельсманна. Отметим, что функционер находится на этом посту с марта. Источник сообщает, что для Макса наставник сборной Германии — фаворит №1 на тренерский пост "Баварии".
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