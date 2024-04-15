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Патрик Остерхаге в следующем сезоне будет играть за Фрайбург
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Еще один игрок "Бохума" летом присоединится к "Фрайбургу". Вслед за Эреном Динкчи, в "Sport-Club" перешел полузащитник Патрик Остерхаге.
"Если вы посмотрите на "Фрайбург", то увидите стабильное развитие на протяжении последних нескольких лет. Я хотел бы сыграть свою роль в этом и убежден, что это правильный шаг для меня лично. Я с нетерпением жду, когда летом смогу выйти на поле на новом стадионе во "Фрайбурге". Однако, конечно, в ближайшие недели мое внимание будет полностью сосредоточено на играх за "Бохум", - заявил Остерхаге после подписания контракта с новым клубом.
"Мы наблюдали за Патриком уже несколько лет. Благодаря своему замечательному отношению и подходу к работе, он прошел через сложные этапы в молодом возрасте. Он может играть на разных позициях в центральной зоне, и мы уверены, что у него еще есть огромный потенциал. Патрик умеет отдавать хорошие передачи, но также может сам завершать прострелы. С его динамичностью, скоростью и великолепными беговыми качествами он станет абсолютным приобретением для нашей команды. Мы с нетерпением ждем этого", - сказал спортивный директор "Фрайбурга" Клеменс Хартенбах.
Добавим, что в этом сезоне Патрик Остерхаге провел 21 матч, где отметился 2 голами и результативной передачей.
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