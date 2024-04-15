Байер повторил непревзойденный рекорд Ювентуса

Леверкузенский "Байер", достиг впечатляющей серии из 43 домашних матчей без поражений, таким образом они сравнялись с рекордом "Ювентуса".

В воскресенье "Байер", под руководством Хаби Алонсо, завоевал титул чемпиона Бундеслиги, разгромив "Вердер" со счетом 5:0. Эта победа стала исторической для команды, ведь это их первый внутренний титул.

Как отмечает Sky Sport Italia, "Ювентус" достиг подобного результата в 2011-2012 годах в течение двух сезонов под руководством Антонио Конте. Тогда клуб выиграл два титула чемпиона Серии А и установил новый рекорд по количеству очков в этом турнире (102). Эта серия стала самой длинной беспроигрышной в Европе с 2000 года.

"Байер" может опередить "Ювентус", если избежит поражения в следующем выездном матче Бундеслиги против "Боруссии Дортмунд".