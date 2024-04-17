Стало известно, насколько возможен обратный трансфер Кима Мин Джэ из Баварии в Наполи

Защитник мюнхенской "Баварии" Ким Мин Джэ не намерен менять клубную прописку в ближайшем будущем.

В интервью CaughtOffside известный инсайдер Фабрицио Романо развеял слухи о том, что южнокорейский центрбек рассматривает вариант с уходом из "Баварии", несмотря на несколько трудный старт на "Альянц Арене" с момента своего перехода прошлым летом.

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Впрочем, как заметил Романо, многое будет зависеть от решения нового тренера мюнхенцев, который придёт на смену Томасу Тухелю после завершения текущего сезона.