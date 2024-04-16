Наполи планирует арендовать своего бывшего защитника у Баварии

Итальянский "Наполи" планирует арендовать своего бывшего защитника Кима Мин Дже у мюнхенской "Баварии".

Игрок зарабатывает в Мюнхене 8,5 миллионов евро в год, но пока неизвестно, согласится ли он на сокращение заработной платы, чтобы вернуться в Италию.

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Ким Мин Дже в Бундеслиге сыграл 21 матч, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.