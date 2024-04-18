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"Им интересуется не только Бавария". Агент Нагельсмана рассказал, когда решится судьба тренера
Всё станет известно до конца апреля
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Фолькер Штрут, агент наставника сборной Германии Юлиана Нагельсмана, пролил свет на будущее своего клиента.
"Сейчас все задают мне один и тот же вопрос: "вернётся ли Нагельсман в "Баварию" или "что Нагельсман будет делать"? Это будет определено в ближайшие время, в ближайшие пять, шесть, семь дней.
Было бы полной чепухой утверждать, что мы не контактируем с заинтересованными сторонами. Говорить, кто это - я не буду. Могу лишь сказать, что это не только "Бавария".
Это моя работа, и говорить, что мы не ведем переговоры - было бы своего рода издёвкой над СМИ. Сам Юлиан также заявил, что он, вероятно, примет решение о своем будущем в апреле", - сказал Штрут в эфире подкаста Spielmacher-der EM.
Ранее сообщалось, что "Бавария" рассматривает лишь
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