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"Им интересуется не только Бавария". Агент Нагельсмана рассказал, когда решится судьба тренера

Германия

Всё станет известно до конца апреля

"Им интересуется не только Бавария". Агент Нагельсмана рассказал, когда решится судьба тренера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Фолькер Штрут, агент наставника сборной Германии Юлиана Нагельсмана, пролил свет на будущее своего клиента.

"Сейчас все задают мне один и тот же вопрос: "вернётся ли Нагельсман в "Баварию" или "что Нагельсман будет делать"? Это будет определено в ближайшие время, в ближайшие пять, шесть, семь дней.

Было бы полной чепухой утверждать, что мы не контактируем с заинтересованными сторонами. Говорить, кто это - я не буду. Могу лишь сказать, что это не только "Бавария".

Это моя работа, и говорить, что мы не ведем переговоры - было бы своего рода издёвкой над СМИ. Сам Юлиан также заявил, что он, вероятно, примет решение о своем будущем в апреле", - сказал Штрут в эфире подкаста Spielmacher-der EM.

Ранее сообщалось, что "Бавария" рассматривает лишь две кандидатуры на пост главного тренера - Юлиана Нагельсмана и Роберто Де Дзерби.

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Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Бураков
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