"Им интересуется не только Бавария". Агент Нагельсмана рассказал, когда решится судьба тренера

Фолькер Штрут, агент наставника сборной Германии Юлиана Нагельсмана, пролил свет на будущее своего клиента.

"Сейчас все задают мне один и тот же вопрос: "вернётся ли Нагельсман в "Баварию" или "что Нагельсман будет делать"? Это будет определено в ближайшие время, в ближайшие пять, шесть, семь дней.

Было бы полной чепухой утверждать, что мы не контактируем с заинтересованными сторонами. Говорить, кто это - я не буду. Могу лишь сказать, что это не только "Бавария".



Это моя работа, и говорить, что мы не ведем переговоры - было бы своего рода издёвкой над СМИ. Сам Юлиан также заявил, что он, вероятно, примет решение о своем будущем в апреле", - сказал Штрут в эфире подкаста Spielmacher-der EM.