Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига объявила имя лучшего игрока месяца
Серу Гирасси - лучший игрок
transfermarkt
По результатам голосования лучшим игроком марта в Бундеслиге стал нападающий "Штутгарта" Серу Гирасси.
За прошедший месяц футболист забил во всех четырех матчах высшего дивизиона Германии.
"Я очень рад, что снова выиграл голосование, а следовательно, и трофей. Большое спасибо всем, кто проголосовал за меня", - сказал Серу.
Mehr als verdient!! ????⚪???? Serhou #Guirassy ist erneut zum @Bundesliga_DE- „Player of the month“ gewählt worden!! Herzlichen Glückwunsch, Serhou! ????????#VfB | #POTM | @Guirassy_19— VfB Stuttgart (@VfB) April 18, 2024
???????? https://t.co/JWvn8tJx5C pic.twitter.com/5ZspAnM3F8
Популярное сейчас
- Каньисарес: Лунина короновали - он находится на уровне лучших вратарей Европы
- Вальверде: Лунин показал, какой он фантастический вратарь. Его несправедливо критиковали
- Лунин: В моей стране сложная ситуация
- Байер впервые в истории стал чемпионом Германии
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной