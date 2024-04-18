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Бундеслига объявила имя лучшего игрока месяца

Германия

Серу Гирасси - лучший игрок

Бундеслига объявила имя лучшего игрока месяца

transfermarkt

Новина українською

По результатам голосования лучшим игроком марта в Бундеслиге стал нападающий "Штутгарта" Серу Гирасси.

За прошедший месяц футболист забил во всех четырех матчах высшего дивизиона Германии.

"Я очень рад, что снова выиграл голосование, а следовательно, и трофей. Большое спасибо всем, кто проголосовал за меня", - сказал Серу.

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Бундеслига Штутгарт Серу Гирасси
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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