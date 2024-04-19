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Байер прошел Вест Хэм и установил исторический рекорд

Германия

Что за рекорд?

Байер прошел Вест Хэм и установил исторический рекорд

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Federico Gambarini/picture alliance

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Во втором четвертьфинальном матче Лиги Европы, "Байер" сыграл в ничью с "Вест Хэмом" 1:1, по общему счету прошел дальше по сетке турнира. "Леверкузенцы" в полуфинале сыграют с "Ромой".

Команда Хаби Алонсо побила рекорд "Ювентуса". Итальянцы не проигрывали 43 матча подряд, для немцев матч Лиги Европы был 44 в котором они не проиграли.

Напомним, что "Байер" в матче против "Вердера" одержал победу и титул Бундеслиги за пять туров до конца. "Леверкузенцы" выиграли лигу впервые за 120 лет существования команды.

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Ювентус (Турин) Байер (Леверкузен) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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