Байер прошел Вест Хэм и установил исторический рекорд

Во втором четвертьфинальном матче Лиги Европы, "Байер" сыграл в ничью с "Вест Хэмом" 1:1, по общему счету прошел дальше по сетке турнира. "Леверкузенцы" в полуфинале сыграют с "Ромой".

Команда Хаби Алонсо побила рекорд "Ювентуса". Итальянцы не проигрывали 43 матча подряд, для немцев матч Лиги Европы был 44 в котором они не проиграли.

Напомним, что "Байер" в матче против "Вердера" одержал победу и титул Бундеслиги за пять туров до конца. "Леверкузенцы" выиграли лигу впервые за 120 лет существования команды.