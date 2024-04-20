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Мюнхенский клуб определился с кандидатом на должность главного тренера Баварии

Германия

Созрел план

Мюнхенский клуб определился с кандидатом на должность главного тренера Баварии

Фото: oefb.at

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Ральф Рангник стал главным кандидатом на пост тренера "Баварии", сообщает L'Equipe.

По информации издания, после отказа Юлиана Нагельсманна на предложении возглавить "Баварию", мюнхенская команда приняла решение предложить работу 65-летнему специалисту. Отмечается, что Рангник будет выступать как переходный этап для команды, пока Хаби Алонсо не согласится возглавить команду.

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Напомним, Ральф Рангник работал в "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2021/22.

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Бавария (Мюнхен) Ральф Рангник
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Источник:
L’Еquipe
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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