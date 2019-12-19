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Два основных игрока Ювентуса под вопросом на матч Суперкубка Италии

Италия
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Проблемы для Маурицио Сарри

Два основных игрока Ювентуса под вопросом на матч Суперкубка Италии
UA-Футбол
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Уже в ближайшее воскресенье состоится матч за Суперкубок Италии. Трофей между собой разыграют "Ювентус" и "Лацио".

С самого начала у Маурицио Сарри возникают проблемы. Два основных футболиста могут не принять участие в поединке. Речь идет об Алексе Сандро и Войцехе Щенсны.

Защитник получил небольшое повреждение во вчерашнем матче против "Сампдории". Также под вопросом Войцех Щенсны - польскьй голкипер пропускал последнюю игру и продолжает заниматься отдельно от общей группе.

Напомним, в отсутствии Щенсны, на воротах стоял Буффон, который сумел повторить рекордный показатель Паоло Мальдини.

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В статье: Ювентус (Турин) Алекс Сандро Лацио (Рим) Войцех Щенсны
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