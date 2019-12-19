Фонсека заявил о готовности Смоллинга сыграть в ближайшем матче

Уже завтра "Рома" сыграет против "Фиорентины" в матче чемпионата Италии. Пресс-конференцию посетил Паулу Фонсека, который рассказал о готовности своей команды.

"Фиорентина" всегда представляет сложность для "Ромы", матчи с этой командой никогда не бывают простыми. Нас ожидает очень непростая игра, но мы будет готовы.

Смоллинг? Он будет готов сыграть. Вчера он тренировался в общей группе, сегодня также провел полноценное занятие. Крис в порядке", - заявил португальский специалист.

Сейчас "Рома" занимает четвертое место в Серии А.