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Фонсека заявил о готовности Смоллинга сыграть в ближайшем матче

Италия
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Травма защитника позади

Фонсека заявил о готовности Смоллинга сыграть в ближайшем матче
UA-Футбол
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Уже завтра "Рома" сыграет против "Фиорентины" в матче чемпионата Италии. Пресс-конференцию посетил Паулу Фонсека, который рассказал о готовности своей команды.

"Фиорентина" всегда представляет сложность для "Ромы", матчи с этой командой никогда не бывают простыми. Нас ожидает очень непростая игра, но мы будет готовы.

Смоллинг? Он будет готов сыграть. Вчера он тренировался в общей группе, сегодня также провел полноценное занятие. Крис в порядке", - заявил португальский специалист.

Сейчас "Рома" занимает четвертое место в Серии А.

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В статье: Крис Смоллинг Рома (Рим) Паулу Фонсека
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