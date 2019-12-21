Италия
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Лукаку забил столько же голов в Серии А, столько было за весь прошлый сезон в АПЛ
Бельгиец показывает отличную результативность в нынешнем сезоне
В матче 17-го тура Серии А "Интер" разгромил "Дженоа" 4:0.
Форвард "нерадзурри" Ромелу Лукаку записал свой счет в этом матче дубль. Бельгиец отметился забитыми мячами на 31-й и 71-й минутах.
Таким образом, Лукаку забил уже 12 голов в нынешнем сезоне чемпионата Италии. Для этого нападающему понадобилось 17 матчей в Серии А.
Примечательно, что в прошедшем сезоне Ромелу забил столько же за весь прошлый сезон в АПЛ.
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Источник:Squawka
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