Лукаку забил столько же голов в Серии А, столько было за весь прошлый сезон в АПЛ

В матче 17-го тура Серии А "Интер" разгромил "Дженоа" 4:0.

Форвард "нерадзурри" Ромелу Лукаку записал свой счет в этом матче дубль. Бельгиец отметился забитыми мячами на 31-й и 71-й минутах.

Таким образом, Лукаку забил уже 12 голов в нынешнем сезоне чемпионата Италии. Для этого нападающему понадобилось 17 матчей в Серии А.

Примечательно, что в прошедшем сезоне Ромелу забил столько же за весь прошлый сезон в АПЛ.