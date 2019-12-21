Серия А. Кальяри скатывается вниз

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Кальяри" 2:1

Голы: Де Пауль 39, Фофана 85 - Жоао Педро 84

Удаление: Пизакане 90+1 (К, вторая желтая)

Команды подошли к матчу в нервном состоянии. После четырех очков в двух матчах временный главный тренер Лука Готти добыл лишь одно в четырех, а "Удинезе" вплотную приблизился к зоне вылета. "Кальяри" же дважды упустил победу после 80-ой минуты, выгрыз четыре очка после 88-ой, его беспроигрышная серия остановилась на 13-ти матчах, а энтузиазм сенсации сезона начал испаряться. Потому для обеих команд неудача могла стать весьма болезненной. И для "Кальяри" второе поражение подряд и четвертый матч без побед из пяти последних - знак кризиса, скатывания вниз.

Игра была живой, динамичной, но некачественной. С одним ударом в створ ворот до перерыва. "Удинезе" лучше комбинировал в начале и в конце первого тайма. "Кальяри" в середине создал сразу три опасных удара. Наингголан и Рог немного смазали с 16-ти метров, Раджа попал в стойку с 14-ти. Но забил Де Пауль, из правой части штрафной, великолепным внешне лёгким забросом в дальнюю "девятку". А во втором тайме "зебретте" четко оборонялись. Черри чуть не попал с линии штрафной, Жоао Педро - дважды вблизи ворот. Одним из тычков подарив сейв Муссо.

Гостям все же удалось отыграться, поймав уставших и вроде бы забывших об атаке хозяев. Вышедший на замену Фараго промчал по правому флангу, прострелил, и Жоао Педро наконец пробил как следует. Однако уже через минуту сарды позволили Окаке долго держать мяч в штрафной, отдать его Фофана, тому - подержать еще немного и мощно пробить почти в упор. Таким образом, "Кальяри" пропустил как минимум два мяча в шестом матче подряд. И это еще один признак скатывания. С такими показателями невозможно регулярно держаться наверху.