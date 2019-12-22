Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лечче - Болонья 2:3. Видеообзор матча
"Лечче" за очко от зоны вылета
Вашему вниманию видеообзор 17-го тура Серии А "Лечче" - "Болонья".
Лечче. "Виа Дель Маре"
"Лечче" - "Болонья" 2:3
Голы: Бабакар 85, Фариас 90+1 - Орсолини 43, 66, Сориано 57
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...