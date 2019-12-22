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Лечче - Болонья 2:3. Видеообзор матча

Италия
(1 голосов)

"Лечче" за очко от зоны вылета

Лечче - Болонья 2:3. Видеообзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор 17-го тура Серии А "Лечче" - "Болонья".

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Болонья" 2:3

Голы: Бабакар 85, Фариас 90+1 - Орсолини 43, 66, Сориано 57

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В статье: Болонья (Болонья) Серия А Лечче
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