Луис Альберто: Лацио не стоит мечтать о Скудетто

Один из лидеров "Лацио" Луис Альберто рассказал, сможет ли его коллектив бороться за Скудетто в этом сезоне, а также о настроении команды после завоевания Суперкубка.

"Нам не следует сейчас мечтать о Скудетто. Наша главная задача - продолжать выигрывать матч за матчем. После этого мы посмотрим, на каком месте мы окажемся.

Завоевания Суперкубка - отличный подарок для нас на рождество. Нам нужно продолжать играть с менталитетом победителей. Надеюсь, что мы сможем не повторить ошибок прошлого сезона", - приводит слова испанца Goal.

Луис Альберто является лучшим ассистентом текущего сезона Серии А, отдав уже 11 голевых передач.