Ибрагимович: За последние 2-3 недели я разговаривал с Бобаном и Мальдини больше, чем со своей женой

Шведский форвард Златан Ибрагимович прокомментировал свой переход в "Милан". Приводит слова нападающего Football Italia.

"Я показал доступные номера своим детям, они предпочли 21-й, поэтому я и выбрал этот номер. Под ним играет мой старший сын. Я не изменился: все такой же голодный, решительный и уверенный в себе. Моя цель – помочь "Милану" улучшить положение, хочу проявить себя как можно лучше. На Златанометре сейчас 200".