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Ибрагимович: За последние 2-3 недели я разговаривал с Бобаном и Мальдини больше, чем со своей женой
Златан теперь часть "россонери"
Шведский форвард Златан Ибрагимович прокомментировал свой переход в "Милан". Приводит слова нападающего Football Italia.
"Я показал доступные номера своим детям, они предпочли 21-й, поэтому я и выбрал этот номер. Под ним играет мой старший сын. Я не изменился: все такой же голодный, решительный и уверенный в себе. Моя цель – помочь "Милану" улучшить положение, хочу проявить себя как можно лучше. На Златанометре сейчас 200".
"Все счастливы, я получил много поздравлений. Хорошо, что теперь все официально. У меня остались только хорошие воспоминания о периоде здесь. Играть на "Сан-Сиро" – это великолепное чувство. За последние 2-3 недели я разговаривал с Бобаном и Мальдини больше, чем со своей женой".