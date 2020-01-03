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Спортивный директор Ромы: Фонсека - идеальный тренер в моем понимании

Италия
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Португальцу пока что не хватает стабильности

Спортивный директор Ромы: Фонсека - идеальный тренер в моем понимании
UA-Футбол
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Спортивный директор "Ромы" Джанлука Петраки высказался о Паулу Фонсеки, который нынче тренирует "волков".

"Фонсека - идеальный тренер в моем понимании. Его видение футбола полностью совпадает с моим. Он хочет владеть мячом, постоянно доминировать. Его футбол приносит удовольствие.

Я был удивлен, как он сумел справиться с давлением. У нас было много травмированных игроков, это всегда проблема для тренеров. Однако Паулу сумел прекрасно адаптироваться", - приводит слова Петраки Roma TV.

Напомним, что португалец летом возглавил римский клуб, покинув донецкий "Шахтер". На данный момент "Рома" занимает четвертое место в чемпионате.

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В статье: Рома (Рим) Паулу Фонсека Джанлука Петраки
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