Спортивный директор Ромы: Фонсека - идеальный тренер в моем понимании

Спортивный директор "Ромы" Джанлука Петраки высказался о Паулу Фонсеки, который нынче тренирует "волков".

"Фонсека - идеальный тренер в моем понимании. Его видение футбола полностью совпадает с моим. Он хочет владеть мячом, постоянно доминировать. Его футбол приносит удовольствие.

Я был удивлен, как он сумел справиться с давлением. У нас было много травмированных игроков, это всегда проблема для тренеров. Однако Паулу сумел прекрасно адаптироваться", - приводит слова Петраки Roma TV.

Напомним, что португалец летом возглавил римский клуб, покинув донецкий "Шахтер". На данный момент "Рома" занимает четвертое место в чемпионате.