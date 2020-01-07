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Милан может продать Пентека в один из середняков АПЛ

Италия
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А ведь его сватали в "Барселону" когда-то

Милан может продать Пентека в один из середняков АПЛ
UA-Футбол
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Форвард "Милана" Кшиштоф Пентек этой зимой может продолжить карьеру в АПЛ. По крайней мере, в этом уверяют ряд источников.

По данным The Telegraph, интерес к нему проявляет "Астон Вилла". Их основной форвард Уэсли Мораес получил серьезную травму и поляк может занять его место.

Однако, у сайта Goal другая информация. Новый тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес не против заполучить поляка. Он обсудит с руководством возможность этого трансфера.

В текущем сезоне Пентек смог забить лишь четыре гола, три из которых с пенальти.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Милан Вест Хэм (Лондон) Кшиштоф Пентек
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