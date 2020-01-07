Милан может продать Пентека в один из середняков АПЛ

Форвард "Милана" Кшиштоф Пентек этой зимой может продолжить карьеру в АПЛ. По крайней мере, в этом уверяют ряд источников.

По данным The Telegraph, интерес к нему проявляет "Астон Вилла". Их основной форвард Уэсли Мораес получил серьезную травму и поляк может занять его место.

Однако, у сайта Goal другая информация. Новый тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес не против заполучить поляка. Он обсудит с руководством возможность этого трансфера.

В текущем сезоне Пентек смог забить лишь четыре гола, три из которых с пенальти.