Милан присматривается к Аллегри

"Милан" изучает возможность назначения в клуб Массимилано Аллегри, который ранее возглавлял команду в период с 2010 по 2014 год.

Итальянский клуб рассматривает специалиста как своего сэра Алекса Фергюсона в надежде на то, что Массимилиано сможет доминировать с "Миланом" в Серии А и бороться за трофеи в Европе.

Массимилиано Аллегри стал чемпионом Италии в сезоне-2010/2011 с "Миланом", а также завоевал Суперкубок Италии. В настоящее время клуб располагается на 12-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 22 очка в 18 матчах.