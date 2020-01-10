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Милан присматривается к Аллегри

Италия
(1 голосов)

Ранее он уже возглавлял клуб

Милан присматривается к Аллегри
Новина українською

"Милан" изучает возможность назначения в клуб Массимилано Аллегри, который ранее возглавлял команду в период с 2010 по 2014 год.

Итальянский клуб рассматривает специалиста как своего сэра Алекса Фергюсона в надежде на то, что Массимилиано сможет доминировать с "Миланом" в Серии А и бороться за трофеи в Европе.

Массимилиано Аллегри стал чемпионом Италии в сезоне-2010/2011 с "Миланом", а также завоевал Суперкубок Италии. В настоящее время клуб располагается на 12-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 22 очка в 18 матчах.

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В статье: Массимилиано Аллегри Милан Милан (Италия)
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