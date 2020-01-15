Наполи подписал контракт с полузащитником Сельты

"Наполи" подписал полузащитника "Сельты" Станислава Лоботки, об этом сообщает официальный "твиттер" команды.

Ранее журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте сообщил, что переход 25-летнего хавбека обошёлся неаполитанскому клубу в € 20 млн. Сумма может вырасти ещё на € 4 млн за счёт бонусов.

Словак согласовал с "Наполи" контракт сроком на 4,5 года и зарплатой € 1,8 млн в год.