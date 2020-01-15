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Наполи подписал контракт с полузащитником Сельты
Неаполитанский клуб давно проявлял интерес к словаку
"Наполи" подписал полузащитника "Сельты" Станислава Лоботки, об этом сообщает официальный "твиттер" команды.
Ранее журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте сообщил, что переход 25-летнего хавбека обошёлся неаполитанскому клубу в € 20 млн. Сумма может вырасти ещё на € 4 млн за счёт бонусов.
Словак согласовал с "Наполи" контракт сроком на 4,5 года и зарплатой € 1,8 млн в год.
Benvenuto #Lobotka! ????????#WeAreAllBrothers— Official SSC Napoli (@sscnapoli) 15 января 2020 г.
???? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/4b3v6PaIyd
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