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Наполи подписал контракт с полузащитником Сельты

Италия
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Неаполитанский клуб давно проявлял интерес к словаку

Наполи подписал контракт с полузащитником Сельты
Новина українською

"Наполи" подписал полузащитника "Сельты" Станислава Лоботки, об этом сообщает официальный "твиттер" команды.

Ранее журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте сообщил, что переход 25-летнего хавбека обошёлся неаполитанскому клубу в € 20 млн. Сумма может вырасти ещё на € 4 млн за счёт бонусов.

Словак согласовал с "Наполи" контракт сроком на 4,5 года и зарплатой € 1,8 млн в год.

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В статье: Сельта (Виго) Наполи (Неаполь) Наполи (Италия) Станислав Лоботка Наполи
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