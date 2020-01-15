Фонсека: Рома проиграла два последних матча, но мы показали достойную игру

В последних двух матчах римская "Рома" только проигрывала. Их обидчиками были "Торино" и "Ювентус". Однако Пауло Фонсека похвалил свою команду за неплохую игру.

"Да, мы не выиграли в двух последних матчах. Однако мы показали очень достойную игру. Когда мы так играем, то можем с оптимизмом смотреть в будущее", - заявил португальский специалист.

Помимо поражений, "волков" также преследуют травмы. Один из лидеров, Николо Дзаньоло, порвал крестообразные связки и точно пропустит порядка шести месяцев.

Отметим, что римляне сейчас занимают пятое место в Серии А.