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Фонсека: Рома проиграла два последних матча, но мы показали достойную игру

Италия
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Фонсека: Рома проиграла два последних матча, но мы показали достойную игру
UA-Футбол
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В последних двух матчах римская "Рома" только проигрывала. Их обидчиками были "Торино" и "Ювентус". Однако Пауло Фонсека похвалил свою команду за неплохую игру.

"Да, мы не выиграли в двух последних матчах. Однако мы показали очень достойную игру. Когда мы так играем, то можем с оптимизмом смотреть в будущее", - заявил португальский специалист.

Помимо поражений, "волков" также преследуют травмы. Один из лидеров, Николо Дзаньоло, порвал крестообразные связки и точно пропустит порядка шести месяцев.

Отметим, что римляне сейчас занимают пятое место в Серии А.

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В статье: Рома (Рим) Паулу Фонсека
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