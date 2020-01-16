Италия
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Милан хочет переманить испанского форварда Динамо Загреб
Ранее им интересовалась "Барселона"
Итальянский "Милан" намерен укрепить свой состав Дани Ольмо. Данну информацию передает Sportske Novosti.
"Россонери" могут выделить на данный трансфер порядка 30 миллионов евро. Форвард не против дать согласие на переход, так как уверен, что будет получать достаточно игрового времени.
Ранее его кандидатурой интересовалась "Барселона", однако там Ольмо не будет игроком основы. Его контракт с "Динамо" Загреб расчитан до лета 2021 лета.
Ольмо не раз сообщал, что хочет попробовать свои силы в более именнитой команде.
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