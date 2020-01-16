  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан хочет переманить испанского форварда Динамо Загреб
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан хочет переманить испанского форварда Динамо Загреб

Италия
(1 голосов)

Ранее им интересовалась "Барселона"

Милан хочет переманить испанского форварда Динамо Загреб
UA-Футбол
Новина українською

Итальянский "Милан" намерен укрепить свой состав Дани Ольмо. Данну информацию передает Sportske Novosti.

"Россонери" могут выделить на данный трансфер порядка 30 миллионов евро. Форвард не против дать согласие на переход, так как уверен, что будет получать достаточно игрового времени.

Ранее его кандидатурой интересовалась "Барселона", однако там Ольмо не будет игроком основы. Его контракт с "Динамо" Загреб расчитан до лета 2021 лета.

Читайте такжеБарселона хочет вернуть своего воспитанника из загребского Динамо

Ольмо не раз сообщал, что хочет попробовать свои силы в более именнитой команде.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Загреб) Барселона Милан Дани Ольмо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...