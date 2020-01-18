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Милан проявляет интерес к Эмре Джану

Италия
(1 голосов)

Турецкий хавбек может перейти в стан "россонери"

Милан проявляет интерес к Эмре Джану
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Хавбек "Ювентуса" Эмре Джан близок к смене клуба.

По информации SportMediaset, "Милан" проявляет интерес к турецкому полузащитнику.

Сам игрок тоже не против сменить команду из-за недостатка игровой практики в нынешнем сезоне в футболке туринцев. Руководство "россонери" уже работает над трансфером.

26-летний Джан в текущем сезоне сыграл только в 8 матчах Серии А.

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В статье: Ювентус (Турин) Эмре Джан Милан (Италия)
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Источник:
SportMediaset
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