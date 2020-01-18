Милан проявляет интерес к Эмре Джану

Хавбек "Ювентуса" Эмре Джан близок к смене клуба.

По информации SportMediaset, "Милан" проявляет интерес к турецкому полузащитнику.

Сам игрок тоже не против сменить команду из-за недостатка игровой практики в нынешнем сезоне в футболке туринцев. Руководство "россонери" уже работает над трансфером.

26-летний Джан в текущем сезоне сыграл только в 8 матчах Серии А.