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Милан проявляет интерес к Эмре Джану
Турецкий хавбек может перейти в стан "россонери"
Хавбек "Ювентуса" Эмре Джан близок к смене клуба.
По информации SportMediaset, "Милан" проявляет интерес к турецкому полузащитнику.
Сам игрок тоже не против сменить команду из-за недостатка игровой практики в нынешнем сезоне в футболке туринцев. Руководство "россонери" уже работает над трансфером.
26-летний Джан в текущем сезоне сыграл только в 8 матчах Серии А.
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Источник:SportMediaset
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