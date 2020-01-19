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Гаттузо – о 4 поражениях в 5 матчах: Мы достигли дна

Италия
(1 голосов)

Карьера Дженнаро в Неаполе началась не наилучшим образом

Гаттузо – о 4 поражениях в 5 матчах: Мы достигли дна
Новина українською

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от "Фиорентины" (0:2) в 20-м туре Серии А.

"Прежде всего нужно извиниться перед болельщиками и всем городом, потому что команда показала постыдную игру. В прошлом у нас были приличные выступления, но здесь, кроме первых 20-25 минут, было много всякого, над чем еще нужно поработать.

Нельзя искать оправдания, мы достигли дна и должны выяснить, что происходит. Такое впечатление, что мы впервые встретились утром, надели футболки и вышли на поле. Отсутствовала организация и единство, мы все как в море.

Все это странно, потому что команда усиленно тренируется в течение недели и хорошо работает, но затем выходит на поле в день матча и ничего не делает. Мы вялы, пропускаем атаки соперника и мало созидаем. Ничто не сработало, и мы берем на себя ответственность за это.

Я не могу это объяснить, потому что чувствовал, что вечером команда проведет отличный матч, и меня подвели. У команды нет души. Мы думали, что оправляемся от прежней ситуации, но, видимо, мы все еще больны.

Мы должны держаться вместе, прислушиваться к тому, что говорят игроки, и выяснить, как можно выйти из этой ситуации. Я думал, что команда будет более живой и энергичной, но вместо этого это было еще хуже, чем в матче с "Пармой". Это больше, чем просто шаг назад", – сказал Гаттузо в интервью DAZN.

Поражение от "фиалок" стало для "Наполи" четвертым в пяти матчах при Дженнаро Гаттузо.

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В статье: Дженнаро Гаттузо Наполи (Неаполь) Фиорентина (Флоренция)
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Комментарии (1)
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Napoli
19.01.2020 в 13:59
Ты и был дном изначально
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