Гаттузо – о 4 поражениях в 5 матчах: Мы достигли дна

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от "Фиорентины" (0:2) в 20-м туре Серии А.

"Прежде всего нужно извиниться перед болельщиками и всем городом, потому что команда показала постыдную игру. В прошлом у нас были приличные выступления, но здесь, кроме первых 20-25 минут, было много всякого, над чем еще нужно поработать.

Нельзя искать оправдания, мы достигли дна и должны выяснить, что происходит. Такое впечатление, что мы впервые встретились утром, надели футболки и вышли на поле. Отсутствовала организация и единство, мы все как в море.

Все это странно, потому что команда усиленно тренируется в течение недели и хорошо работает, но затем выходит на поле в день матча и ничего не делает. Мы вялы, пропускаем атаки соперника и мало созидаем. Ничто не сработало, и мы берем на себя ответственность за это.

Я не могу это объяснить, потому что чувствовал, что вечером команда проведет отличный матч, и меня подвели. У команды нет души. Мы думали, что оправляемся от прежней ситуации, но, видимо, мы все еще больны.

Мы должны держаться вместе, прислушиваться к тому, что говорят игроки, и выяснить, как можно выйти из этой ситуации. Я думал, что команда будет более живой и энергичной, но вместо этого это было еще хуже, чем в матче с "Пармой". Это больше, чем просто шаг назад", – сказал Гаттузо в интервью DAZN.