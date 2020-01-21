Кубок Италии. Наполи - Лацио 1:0. О пользе дна и прижатия к стенке

Кубок Италии. 1/4 финала

Неаполь. "Сан-Паоло"

"Наполи" - "Лацио" 1:0

Гол: Инсинье 2

Нереализованный пенальти: Иммобиле 8 (неточно)

"Наполи": Оспина, Хюсай, Ди Лоренцо, Манолас, Руи, Демме, Лоботка (Луперто 22), Зелински, Кальехон (Элмас 68), Милик, Инсинье (Руис 77)

"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду (Патрик 69), Лаццари, Лейва, Милинкович-Савич, Пароло, Лулич (Джони 77), Иммобиле, Кайседо (Корреа 55)

Предупреждения: Хюсай 8 - Ачерби 14, Лейва 25

Удаления: Хюсай 19 (вторая желтая) - Лейва 25 (вторая желтая)

Лишь одна победа в последних 12-ти матчах лиги, четыре поражения в пяти первых с Дженнаро Гаттузо. Хуже "Наполи" чувствовал себя разве что когда вылетал из Серии А. Гаттузо уже говорил о достижении дна, о позоре. А Лоренцо Инсинье пришлось обещать попавшему в кадр в последнем матче плачущему юному болельщику команды скорое возвращение улыбок. Что ж, эти слова и кадры повлияли. Причем весьма быстро и против команды, одержавшей 11 побед подряд в лиге и не чувствовавшей такой эйфории со времен Скудетто. Против действующего обладателя Кубка. Получается, ощущение дна и прижатия к стенке придает силы.

Первые 25 минут были просто сумасшедшими. Инсинье сразу же, как в лучшие времена, обошел двоих на фланге и забросил в дальний угол. Во время второго из ответных ударов "Лацио" Хюсай сбил Кайседо. Но Иммобиле потерял равновесие во время пенальти как Джон Терри в финале Лиги Чемпионов-2008. Затем состоялись неточный удар Иммобиле головой и удар Кайседо во вратаря. После этого локоть Ачерби в его штрафной отбил удар Хюсая. Прижатый к телу, но албанец настолько разозлился, что сразу же срубил Иммобиле. А вскоре Лейва сразу же после своего фола что-то сказал арбитру и пошел отдыхать вслед за Хюсаем.

Похоже, все эти события слишком шокировали команды, затормозили их. Ведь в последующие минут сорок даже ударов по воротам почти не было. А "Наполи" откровенно тянул время. Медленная жесткая игра с переменным владением мячом устраивала его. Как и слабые либо неточные удары Иммобиле и Корреа с линии штрафной. Правда, в уже яркой последней четверти матча состоялись аж четыре попадания в каркас ворот. Гостей Иммобиле и Лаццари с линии штрафной, хозяев Милика (головой) и Руиса из ее центра. Но ведь считают не их, а голы. А в шестой раз подряд забить в гостях после 83-ей минуты "Лацио" не удалось.

В чем причина восьмой победы "Наполи" в десяти очных матчах? Влияние такой статистики? Ведь и десять дней тому в лиге, он, хотя и проиграл "Лацио", играл неплохо. Усталость первого состава соперника и его мысли о Римском дерби? Его традиционные проблемы в гостях? Травма его лучшего ассистента и архитектора Луиса Альберто и, с другой стороны, дебют в "старте" "Наполи" свежих, не зараженных кризисом Лоботки и Демме? Недооценка со стороны фаворита и яростная борьба аутсайдера за последний бастион? Всего понемногу. Этот матч должен вернуть обе команды на землю - "Лацио" с небес, а "Наполи" - со дна.