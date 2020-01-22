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Аталанта подписала немецкого защитника

Италия
(1 голосов)

Он играл за Хераклес

Аталанта подписала немецкого защитника
Новина українською

Левый защитник Леннарт Чиборра перешел из "Хераклеса" в "Аталанту", сообщает официальный сайт итальянского клуба. Контракт подписан до лета 2024 года.

Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро.

20-летний уроженец Берлина был приобретен "Хераклесом" в июле 2018 года у "Шальке", где он играл за команду U19, за 250 тысяч евро. В текущем сезоне Чиборра провел за клуб из Алмело 21 матч, забил 2 мяча и сделал 4 голевые передачи.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Леннарт Чиборра
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