Аталанта подписала немецкого защитника

Левый защитник Леннарт Чиборра перешел из "Хераклеса" в "Аталанту", сообщает официальный сайт итальянского клуба. Контракт подписан до лета 2024 года.

Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро.

20-летний уроженец Берлина был приобретен "Хераклесом" в июле 2018 года у "Шальке", где он играл за команду U19, за 250 тысяч евро. В текущем сезоне Чиборра провел за клуб из Алмело 21 матч, забил 2 мяча и сделал 4 голевые передачи.