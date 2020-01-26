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Форвард Аталанты забил Торино ударом с центра поля. ВИДЕО гола и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Йосип Иличич идеально сориентировался в ситуации

Форвард Аталанты забил Торино ударом с центра поля. ВИДЕО гола и обзор матча
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Матч "Торино" - "Аталанта" стал кошмаром для одних и феерией для других. Команда из Бергамо забила в ворота соперника семь безответных мячей, что стало новым рекордом клуба. Злым гением для туринцев стал Йосип Иличич, который оформил хет-трик. Особого внимания заслуживает его второй гол - словенец забил со штрафного с центра поля, заметив, что голкипер вышел далеко из ворот (на видео начиная с 2:00).

Руслан Малиновский вышел на замену во втором тайме при счете 5:0, после чего дублем еще отличился Луис Муриель. Победа позволила "Аталанте" сравниться с "Ромой" по набранным очкам, однако у римлян на одну игру меньше.

Итальянская Серия А, 21-й тур

"Торино" - "Аталанта" 0:7

Голы: Иличич 17, 53, 54, Гозенс 29 Сапата 45 + 1 пен., Муриель 86 пен, 88

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Йосип Иличич Торино
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