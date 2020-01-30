Принц в команде сумасшедшего графа. Кристиан Эриксен обновит Интер

Презентация нового игрока впервые в истории прошла в "Ла Скала", с сопровождением надписи "Элегантность Милана сочетается с твоей". Среди ликующих болельщиков "Интера" популярны тег "День Эриксена", мемы с ним в одежде Папы Римского и Генерального директора Джузеппе Маротты как "Крестного Отца" Меркато. Так встречают приход одного из лучших игроков в мире, самый громкий январский трансфер в мире. Кристиан Эриксен не случайно сразу же стал вторым по зарплате в Серии А. Надежды Маротты на то, что датчанин начнет "новое поколение чемпионов", можно понять. И можно ожидать.

Провалились почти все

В этой трансферной саге, кроме "Интера", ошиблись все. В том числе и сам игрок. Летом 2018-го каталонская Sport давала заголовок "Война за Эриксена" с эмблемами "Реала" и "Барселоны". А президент "Тоттенхэма" Дэниел Леви требовал за него чуть ли не 200 миллионов. Сезон 2018/19 с 10+17 по схеме "гол+пас" и финалом Лиги Чемпионов побудил его требовать аж 80-90 за игрока с контрактом лишь до лета 2020-го. Слишком много. Потому в итоге и остался лишь с 20-ю.

Много не за футболиста, а за персону. Маротта назвал Леви "крепким орешком". Крепкость и скупость босса "шпор" обычно помогали ему. Но на этот раз подвели. Он не понял, что Эриксен - не Эриксиньо и даже не Эрикселли. Он лишь датчанин, интроверт по характеру. Он не эмоционален, без татуировок и вечеринок, женат на парикмахере из Дании, также не ищущей внимания. Он не продает, не привлекает спонсоров, инвесторов и зрителей, как другие звезды.

Ошибся и сам игрок. После летнего открытого заявления о желании уйти его освистывали, даже призывали перевести в юношескую команду. Фаны и эксперты критиковали за нежелание играть, разочаровались в нем. Маурисио Почеттино серьезно обиделся на него, а Жозе Моуриньо понимал его состояние, но прямо заявлял, что строит команду на будущее. Полгода с "3+3" за почти 1600 игровых минут потеряны. Пришлось убегать куда глаза глядят.

Проспали и покупатели, ожидавшие июня, статуса свободного агента. В "Реале" Зинедин Зидан бредит лишь Полем Погба. "Барселону" отвлекли смена тренера и травма форварда Луиса Суареса. "Ювентус" предлагал лишь обмен игроками. "Атлетико" уже потратился на Жоау Фелиша, "Пари Сен-Жермен" ждет ухода Неймара. А "Манчестер Юнайтед"? Кристиан еще давно заявлял, что в сверхинтенсивной АПЛ приходится жить футболом постоянно в ущерб семье и друзьям. Похоже, надоело.

Прогрессмены

Эти события, как и налоговая скидка в 1.3 миллиона евро и всего 100 тысяч налога от ВСЕХ других доходов (итальянский закон для новичков), и привели Эриксена в "Интер". Восемь лет не игравший в плей-офф Лиги Чемпионов. Правда, клуб растет. За три года новый хозяин - концерн Сунинг - сократил годовой убыток с 127-ми миллионов до наименьшего за 15 лет - 19. Отметим и рекордный доход в истории - 417, и 57 процентов зарплат от дохода при планке УЕФА в 70. А активы клуба растут на 50 миллионов в год.

Также в сезоне 2018/19 "Интер" стал первым в Италии и пятым в Европе по посещаемости. Опередив "Реал", "Арсенал" и тот же "Тоттенхэм". Число его болельщиков на Родине Сунинг (Китай) выросло на 30 процентов за год. "Мы бьем рекорды и по доходам, и по приросту болельщиков", - доволен президент Стивен Жанг. "Особенно в интернете. Мы открыли новые офисы клуба, гостиницу, медиа-центр, отремонтировали тренировочную базу. Мы сильно изменились и закладываем фундамент для великого будущего".

И прогресс в кадрах огромен. Летние трансферы Ромелу Лукаку (65 миллионов) и Николо Бареллы (50) - первый и третий в истории клуба. Лидеры по зарплате-2019 - Икарди и Наингголан с 4.5 миллиона, лидеры-2020 - Эриксен с 9-10, Годин и Лукаку с 7-8. Цели многих еврограндов - столп обороны Милан Шкриньяр и "бык" атаки Лаутаро Мартинес - все же остались. Самир Ханданович - наиболее недооцененный вратарь в мире. А Барелла, Сенси, Бастони - главная молодёжь главной сборной Италии.

Метод в безумии

А ещё - человек с "настоящим дьяволом" в "ненастоящих волосах" (слова Андреа Пирло).

Сам Эриксен "очень хотел узнать, как работает Антонио Конте, ведь против его команд так тяжело играть". Этот тренер признает только победы и "выпускает из тебя всю кровь на тренировках" (Эммануэле Джаккерини). По словам Бареллы, игроки готовы умирать за него. У него Лукаку ушел от депрессии в "Юнайтед" к 14-ти голам в Серии А за полгода. Причем и издали, и после слаломных рейдов. Эриксен также способен уйти от своей.

Конте ("граф" по-итальянски) - еще тот тип. Он заявляет, что поражения влияют на него больше, чем победы, заставляют серьезно страдать. А победы иногда разрушают. Он постоянно жалуется на прессу, арбитраж, травмы, на неопытность игроков, "пришедших лишь из "Кальяри" и "Сассуоло". Даже на руководство клуба из-за "провального летнего Меркато". Постоянно говорит о "Чрезвычайной Ситуации". Его раздевалку в "Ювентусе" Пирло называл самым опасным местом в Турине. Раздевалка "Интера", похоже, еще опаснее.

Впрочем, в его безумии есть метод. Эти бури держат игроков в тонусе, заставляют бороться за каждый мяч. "Интер" - первый в лиге по километражу. Сам Антонио признается, что ЧС выжимает из игроков лучшее. Он защищает их, не обвиняет в неудачах. И главное - дает результат. Вытащить команду из "минус 19-ти" за "Ювентусом" ровно год назад к "минус трем" способен лишь он. При этом он реалистичен. Уже не раз повторял, что команда удивила его, превзошла все его ожидания. "Интер" в надежных руках.

Принц "Тоттенхэма"

Чем поможет команде Конте Эриксен? Всем.

По стилю он - скорее испанец, голландец либо "треквартиста" типа Роберто Баджо, Франческо Тотти. Его сравнивали с Брайаном Лаудрупом и Андресом Иньестой. "Принц Датский", как называли еще 15-летнего лидера сборной U-17 и самого молодого игрока ЧМ-2010 (18 лет), невероятно техничен и мобилен, чисто пасует, блестяще видит поле, владеет отличным ударом даже слабой левой ногой. При этом он всегда среди лидеров по пробегу, то есть трудолюбив.

Он играл на флангах, под нападающим, в центре поля. И с 2013-го года - начала карьеры в "Тоттенхэме" - он первый в АПЛ по ассистам (62), созданным шансам (570), забитым мячам издали (23) и с прямых штрафных ударов (8). 32+63 по схеме "гол+пас" в 165-ти матчах в "Аяксе" и 69+89 (лучший по ассистам в истории клуба) в 305-ти в "Тоттенхэме" говорят о его урожайности, а также о командной игре. "Я знаю, когда нажать на курок. Действую быстро, но не поспешно. Жду своего шанса. Умею рисковать".

Он часто выпадает из игры? Исчезает в Топ-матчах? А как же вторая любимая жертва по голам - "Манчестер Сити", вторая по ассистам - "Челси"? Пять из семи голов в Лиге Чемпионов в ворота "Реала", "Сити" и "Ювентуса", восемь из 13-ти ассистов против "Реала", "Сити" и "Боруссии" Дортмунд? А финал ЛЧ и три места "Тоттенхэма" в тройке АПЛ подряд впервые с 1960-х годов? Он способен стать "дирижером оркестра" (Gazzetta Dello Sport), долгожданным наследником Уэсли Снейдера. И по стилю, и по духу.

Дирижёр "Интера"

"Интер" часто обвиняют в примитивной шаблонной атаке, называя Конте лишь мотиватором. Это особенно бросалось в глаза в текущей серии из семи матчей лиги лишь с двумя победами. Что взбесило тренера. И здесь Эриксен должен поднять команду и с восьмого места в лиге по владению мячом, и с пятого по ударам по воротам, должен добавить ума, креатива, спокойствия.

Должен "создать простор там, где его не должно быть". Должен принести команде ее первый гол с прямого штрафного удара за два года.

До нынешнего неудачного сезона он отдавал по 53-61 передач за матч. Никто из полузащитников "Интера", кроме Марсело Брозовича, ныне не превышает 40. 2.4-3.7 удара по воротам за матч? Из хавбеков лишь у Сенси 2.4. 2.6-3.3 паса под удары в "Интере" никто и близко не отдаёт. По 1-1.3 ударов в створ и "кроссов" с флангов - больше, чем у любого хавбека. Как и 1.7-2.6 ударов издали. А 1.3-2.4 точных угловых и вовсе нет ни у кого. При этом он мало идет в обыгрыш, а чаще пасует. Похвально. И впечатляюще.

Да, в "тяжелейшей лиге в мире" (мнение Криштиану Роналду) успех не обеспечен. Кристиан травматичен, молчалив. Не лидер. Считается медленным, не жестким, не бойцом. Джейми Каррагер и Лотар Маттеус не считают его Топ-игроком. Впрочем, в "Интере" Топ один - тренер. А Эриксен не думает о статистике и полон энтузиазма. Ради него вчера в Кубке против "Фиорентины" (2:1) Конте уже сменил свою неприкасаемую схему 3-5-2 на 3-4-1-2. Такой клуб, тренер-реаниматор, да и свой талант - и успех реален.