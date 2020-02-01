Серия А. Еще один камбек Болоньи

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Брешия" 2:1

Голы: Орсолини 43, Бани 89 - Торрегросса 36 (пен.)

11 очков в шести матчах приблизили "Болонью" к шестому месту на расстояние четырех очков. В частности, в 21-ом туре она устроила камбек с удачного пенальти аутсайдера СПАЛ. "Брешия" и вовсе последняя с двумя очками в тех шести матчах, потому могла казаться лёгкой мишенью. Но получилось непросто. "Россоблу" пропустили в 17-й раз подряд, чего с ними не случалось с 1960-го года, как всегда, плохо реализовывали. Чуть не состоялась первая ничья в очных матчах с 1930-го года. Пришлось устраивать второй камбек против этого соперника (в первом круге было 1:3 и 4:3) в нынешнем сезоне.

В первом тайме хозяева почти достигли 70-ти процентов владения мячом, активно обстреливали ворота. Однако почти всегда издали и немного неточно. В штрафной вратарь опередил Паласио. А гости первым же ударом в матче после фола Мбайе на Дессене открыли счет. Вскоре Орсолини удачно развернулся после "кросса" Мбайе. Паласио не попал с шести метров, в более медленном втором тайме Йоронен отбил удар Барроу в упор и Сориано головой, Сков-Ольсен попал в перекладину. И лишь 19-й удар по воротам (при трех соперника) принес победу. На 89-ой минуте при розыгрыше углового Бани достал мяч в падении.

"Болонья" набрала 30 очков. У "Кальяри", "Милана" и "Пармы" по 31-му.