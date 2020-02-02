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Роналду повторил рекорд Трезеге, забив в 9-м матче Серии А подряд

Италия
(1 голосов)

Криштиану повторил достижение легенды "бьянконери"

Роналду повторил рекорд Трезеге, забив в 9-м матче Серии А подряд
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Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился дублем в матче 22-го тура Серии А против "Фиорентины" (3:0), реализовал пенальти на 40-й и 80-й минутах матча.

Таким образом португалец повторил достижение экс-форварда туринцев Давида Трезеге, который отмечался в девяти играх чемпионата Италии кряду в 2005-м году.

До этого Криштиану последовательно забивал "Сассуоло", "Лацио", "Удинезе" (дубль), "Сампдории", "Кальяри" (хет-трик), "Роме", "Парме" (дубль) и "Наполи".

Всего на счету Роналду 19 голов в 19 матчах Серии А нынешнего сезона.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Давид Трезеге
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Комментарии (1)
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v.grischuk (Винница)
02.02.2020 в 17:17
Силен!!! Реально Юве притендент на выиграш ЛЧ, хотя Я и не люблю этот клуб...
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