Роналду повторил рекорд Трезеге, забив в 9-м матче Серии А подряд

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился дублем в матче 22-го тура Серии А против "Фиорентины" (3:0), реализовал пенальти на 40-й и 80-й минутах матча.

Таким образом португалец повторил достижение экс-форварда туринцев Давида Трезеге, который отмечался в девяти играх чемпионата Италии кряду в 2005-м году.

До этого Криштиану последовательно забивал "Сассуоло", "Лацио", "Удинезе" (дубль), "Сампдории", "Кальяри" (хет-трик), "Роме", "Парме" (дубль) и "Наполи".

Всего на счету Роналду 19 голов в 19 матчах Серии А нынешнего сезона.