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"Это было его не самое лучшее выступление". Конте – о дубле Лукаку в матче с Удинезе

Италия
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Типичный максималист Антонио

"Это было его не самое лучшее выступление". Конте – о дубле Лукаку в матче с Удинезе
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Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте поделился эмоциями от результата матча Серии А с "Удинезе" (2:0). Цитирует наставника Football Italia. Отметим, что Лукаку забил 4 гола в чемпионате Италии в 2020 календарном году – весь "Манчестер Юнайтед", бывший коллектив Ромелу, забил столько же в рамках АПЛ.

"С "Удинезе" никогда не бывает легко – они сосредоточены на защите и контратаках, постоянно сбивают темп, но мы сталкиваемся с подобным не в первый раз. "Интер" улучшил свою игру при подобных сценариях. Эриксен? Для человека, который сменил команду 5 дней назад, Кристиан выглядел отлично. Мы торопились с его трансфером из-за травм наших хавбеков. Ему нужно привыкнуть к нашему стилю, набрать форму, но я доволен дебютом датчанина".

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"Ромелу сыграл неплохо, но это было не самое лучшее его выступление. Бельгиец должен все делать на поле намного лучше. То, что он забил два гола – важно, но он может прибавить в других компонентах. Лукаку отлично освоился в команде, очень рад, что я так старался ради его приезда".

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В статье: Кристиан Эриксен Антонио Конте Ромелу Лукаку Интер (Милан) Удинезе (Удине) Удинезе
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