Италия
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Интер в январе пытался подписать Кессье
Но трансфер так и не состоялся
Хавбэк "Милана" Франк Кессье мог в зимнее трансферное окно перебраться в "Интер".
По информации Calciomercato.com, видеть 23-летнего футболиста в составе своей команды хотел лично главный тренер нерадзурри Антонио Конте. "Интер" долгое время пытался вступить с россонери в переговоры и предлагал обмен игроками, однако переход так и не состоялся.
После 22 туров "Интер", набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Милан" (32) – восьмой.
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