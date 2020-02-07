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Интер в январе пытался подписать Кессье

Италия
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Но трансфер так и не состоялся

Интер в январе пытался подписать Кессье
Новина українською

Хавбэк "Милана" Франк Кессье мог в зимнее трансферное окно перебраться в "Интер".

По информации Calciomercato.com, видеть 23-летнего футболиста в составе своей команды хотел лично главный тренер нерадзурри Антонио Конте. "Интер" долгое время пытался вступить с россонери в переговоры и предлагал обмен игроками, однако переход так и не состоялся.

После 22 туров "Интер", набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Милан" (32) – восьмой.

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В статье: Интер (Милан) Милан Франк Кесси
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