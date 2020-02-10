  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Гаттузо может быть уволен уже летом, на его место рассматриваются три кандидата
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гаттузо может быть уволен уже летом, на его место рассматриваются три кандидата

Италия
(1 голосов)

Вопрос "Зачем увольняли Анчелотти?" остается актуальным

Гаттузо может быть уволен уже летом, на его место рассматриваются три кандидата
UA-Футбол
Новина українською

Дженнаро Гаттузо может потерять текущее место работы уже в июле. Об этом сообщает портал Calciomercato.it.

Несмотря на победы над "Лацио" и "Ювентусом", руководство команды очень недовольно результатами нового тренера. Сейчас "Наполи" идет на 11-м месте. Если ситуация не улучшится - Де Лаурентис будет менять наставника.

Читайте такжеДженнаро Гаттузо: Главная проблема Наполи - эта команда слишком хрупкая в психологическом плане

На данный момент рассматривается три кандидатуры. В список входят Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"), Иван Юрич ("Верона") и Лучано Спаллетти (безработный).

Ближайший матч "Наполи" проведет против "Интера" в кубке Италии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джан Пьеро Гасперини Дженнаро Гаттузо Лучано Спаллетти Наполи (Неаполь) Иван Юрич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...