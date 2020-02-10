Гаттузо может быть уволен уже летом, на его место рассматриваются три кандидата

Дженнаро Гаттузо может потерять текущее место работы уже в июле. Об этом сообщает портал Calciomercato.it.

Несмотря на победы над "Лацио" и "Ювентусом", руководство команды очень недовольно результатами нового тренера. Сейчас "Наполи" идет на 11-м месте. Если ситуация не улучшится - Де Лаурентис будет менять наставника.

На данный момент рассматривается три кандидатуры. В список входят Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"), Иван Юрич ("Верона") и Лучано Спаллетти (безработный).

Ближайший матч "Наполи" проведет против "Интера" в кубке Италии.