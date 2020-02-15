Серия А. Третья победа Лечче подряд. Шахов поучаствовал

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - СПАЛ 2:1

Голы: Манкозу 41 (пен.), Майер 66 - Петанья 48

В Лечче вроде бы встречались аутсайдеры, 17-ая и 20-ая команды лиги. Впрочем, команды ныне идут в разных направлениях. Хозяева опережали соперника на семь очков, разгромили "Торино" (4:0) и победили "Наполи" (3:2 в гостях) в последних двух матчах. А гости проиграли шесть из семи последних и даже решились уволить Леонардо Семпличи, проработавшего на посту главного тренера более шести лет. Бывший наставник молодёжной сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо в своем дебютном матче Серии А в карьере был близок к новому началу. Его команда играла прилично. Но вновь проиграла. Более уверенному и удачливому сопернику.

Матч был довольно интенсивным, богатым на удары. Вот только очень неточным. До перерыва "Лечче" не попадал в створ ворот с игры. Манкозу не попал с десяти метров. А забил капитан после красивой комбинации и фола на Майере уже перед вратарем. СПАЛ атаковал интереснее в обоих таймах. Вигорито отбивал удары Чонека и Стрефеццы справа и Ди Франческо издали, последний не попадал ударом ножницами. Петанья замкнул голевой навес с углового. Однако и Дейола и Барак (дважды) после перерыва прицельно пробивали с 16-20 метров. И еще одну красивую атаку опорник Майер завершил ударом от стойки в ворота.

На 34-ой минуте получившего травму форварда Фалько заменил Евгений Шахов. Украинец также пошёл в атаку, часто играя на одной линии с центрфорвардом Лападулой. Касался мяча редко. Зато помогал в обороне и прессинге. Да и в атаке в итоге запомнился. Он сбросил мяч назад под слабый удар Дейолы. И отдал быстрый умный пас Манкозу, ассистировавшему Майеру.