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Ювентус подготовил новый контракт для 35-летнего капитана

Италия
(1 голосов)

"Зебрам" нужен опыт итальянца

Ювентус подготовил новый контракт для 35-летнего капитана
UA-Футбол
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На прошлой неделе Джорджо Кьеллини вернулся на футбольное поле, проведя в лазарете порядка шести месяцев. Ожидается, что "Ювентус" не хочет терять своего капитана.

Читайте такжеКьеллини сыграл впервые с августа. У Джорджо был разрыв крестообразной связки

По данным сайта Goal, руководство команды подготовило новый контракт, который будет действовать 1 год. Текущая сделка расчитана до лета этого года.

Кьеллини играет за "Ювентус" вот уже на протяжении 15 лет. С клубом он сумел завоевать 18 трофеев, проведя за это время 502 игры.

Отметим, что совсем недавно туринский клуб продлил контракт с основным вратарем.

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В статье: Джорджо Кьеллини Ювентус (Турин)
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Комментарии (1)
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Gradus (Dnepr)
18.02.2020 в 18:53
Здоровья Конгу!
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