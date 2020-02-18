Ювентус подготовил новый контракт для 35-летнего капитана

На прошлой неделе Джорджо Кьеллини вернулся на футбольное поле, проведя в лазарете порядка шести месяцев. Ожидается, что "Ювентус" не хочет терять своего капитана.

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По данным сайта Goal, руководство команды подготовило новый контракт, который будет действовать 1 год. Текущая сделка расчитана до лета этого года.

Кьеллини играет за "Ювентус" вот уже на протяжении 15 лет. С клубом он сумел завоевать 18 трофеев, проведя за это время 502 игры.

Отметим, что совсем недавно туринский клуб продлил контракт с основным вратарем.